La Juventus è attesa da giorni impegnativi per quanto riguarda il Calciomercato. Uno dei nomi più chiacchierati per quanto riguarda le cessioni è Dusan Vlahovic, avvicinato al Chelsea ma anche altre società come il Bayern Monaco. Se dovesse arrivare un'offerta da 80 milioni di euro più bonus la società bianconera lo lascerebbe partire. Come sostituto la Juventus starebbe valutando anche Gianluca Scamacca, punta del West Ham che nella seconda parte della scorsa stagione è stata condizionata da un infortunio. Sul giocatore ci sarebbe anche la Roma ma considerando che il West Ham e la Juventus stanno trattando il trasferimento di Zakaria nella società inglese non è da scartare la possibilità si definisca anche l'inserimento della punta della nazionalità italiana, per caratteristiche tecniche e fisiche è simile a Vlahovic.

Il giocatore Scamacca potrebbe approdare alla Juve

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Gianluca Scamacca. La punta è uno dei giocatori seguiti dalla società bianconera per un eventuale post Vlahovic. Si parla infatti di una possibile cessione del giocatore bianconero con tante società che sarebbero interessate al suo acquisto. L'eventuale arrivo di Scamacca potrebbe definirsi in prestito con diritto di riscatto. C'è da sottolineare come il West Ham e la Juventus siano trattando la cessione di Zakaria alla società inglese e di conseguenza potrebbe definirsi uno scambio di mercato inizialmente con un prestito e diritto di riscatto. In tal caso considerando la differente valutazione di mercato dei due cartellini la parte in soldi sarebbe aggiunta dalla società bianconera.

Su Scamacca ci sarebbe la Roma, che starebbe cercando un rinforzo per il settore avanzato. La punta del West Ham non è l'unico giocatore seguito dalla società bianconera come eventuale sostituto di Dusan Vlahovic. Si parla infatti di una possibile offerta della società bianconera per Jonathan David del Lille, anche se il nazionale del Canada è più una seconda punta che non un vero sostituto di Vlahovic.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche al rinforzo al centrocampo. Se dovessero partire Denis Zakaria, Arthur Melo, Weston McKennie e i giovani Hans Nicolussi Caviglia, Filippo Ranocchia e Fabio Miretti, potrebbe arrivare almeno un rinforzo nel settore. Fra i giocatori che piacciono alla società bianconera ci sarebbe anche Frank Kessié, considerato una riserva nel Barcellona e che potrebbe essere molto utile alla società bianconera. Per quanto riguarda la difesa la società bianconera starebbe valutando l'acquisto di un terzino destro. Piace Ivan Fresneda.