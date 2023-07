La dirigenza del Tottenham starebbe pensando ad un investimento per rinforzare il centrocampo ed il nome nuovo di queste ore sarebbe quello del centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu; per convincere i nerazzurri a cedere il giocatore nelle prossime settimane potrebbe arrivare dal club inglese un'offerta di circa 35 milioni di euro.

L'idea del Tottenham a centrocampo: Hakan Calhanoglu dall'Inter

Il centrocampista turco in questa stagione ha trascinato i nerazzurri fino alla finale di Champions League, imponendosi come uno dei migliori giocatori nel ruolo a livello internazionale; le sue prestazioni avrebbero attirato l'attenzione di diversi top club in Premier League, con il Tottenham in prima fila per l'acquisto del giocatore.

L'Inter dal canto suo considererebbe il giocatore fuori mercato, ma di fronte ad un'offerta milionaria potrebbe ripensarci, considerando che il centrocampista turco è arrivato a Milano a parametro zero due stagioni fa e potrebbe dunque rappresentare un'importante plusvalenza per la società da mettere a bilancio.

Il Tottenham avrebbe intenzione di formulare un'offerta di circa 35 milioni di euro per il centrocampista dell'Inter, cifra che potrebbe non esser però sufficiente a convincere il club di Viale della Liberazione, che ha già lasciato partire Brozovic per una cifra inferiore a quanto desiderato.

La situazione a centrocampo dell'Inter

Nelle ultime ore infatti sarebbe definito il passaggio di Marcelo Brozovic all'Al Nassr per circa 18 milioni [VIDEO] di euro per il cartellino del giocatore, che andrà a guadagnare uno stipendio di circa 27 milioni di euro a stagione per tre anni in Arabia Saudita.

Proprio per questa cessione diventerebbe complesso immaginare che i nerazzurri lascino partire un altro tassello del proprio centrocampo, che nella prossima stagione potrebbe contare dunque sull'apporto di Nicolò Barella, che avrebbe rifiutato diverse offerte dalla Premier League, e su Mkhitaryan, affiancati da Asllani, confermato anche lui in nerazzurro.

In lista di partenza sembrerebbe esserci invece Dumfries, che avrebbe numerose richieste dalla Premier League, con il Chelsea in prima fila per il cartellino del giocatore e che nelle prossime settimane potrebbe avanzare un'offerta di circa 40 milioni di euro.

Nelle ultime ore sul laterale olandese si sarebbe rifatto sotto il Barcellona, che vorrebbe a tutti i costi l'esterno per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Xavi, e che starebbe pensando ad un'offerta di circa 35 milioni di euro da recapitare ai nerazzurri nelle prossime settimane di mercato.