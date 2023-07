La Juventus sta progettando un futuro basato sempre più sulla valorizzazione dei giovani talenti. Fra i nomi accostati ai bianconeri nelle ultime ore c'è quello del giocatore inglese dello Sheffield United Daniel Jebbison.

La Juventus starebbe valutando l'acquisto del giovane Jebbison

L'attaccante classe 2003, Daniel Jebbison, viene descritto come uno dei talenti di maggiore prospettiva del calcio inglese. Le sue giocate hanno già stupito gli osservatori e qualcuno lo ha paragonato sul piano tecnico all'ex giocatore Thierry Henry.

Il suo contratto con lo Sheffield United scadrà l'anno prossimo (il 30 giugno 2024), non è quindi da escludersi una cessione a prezzo "vantaggioso" già questa estate da parte club inglese, che in alternativa rischia di perderlo al momento della naturale scadenza di contratto a parametro zero fra 12 mesi.

La Vecchia Signora, con la sua strategia basata sui giovani talenti, sembra essere pronta a puntare su Daniel Jebbison.

Il giovane Jebbison piace anche a diverse società inglesi

Il profilo di Jebbison è seguito da diverse squadre, considerando anche la possibilità di ingaggiarlo a un prezzo tutto sommato vantaggioso. In Premier League ci sono club come Newcastle, Tottenham, Everton e Aston Villa che sono interessati alla giovane punta. Tuttavia, la competizione più accesa sembra provenire dalla Germania, con Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund in prima linea.

Nonostante lo Sheffield non voglia lasciar partire un talento del genere, le difficoltà societarie rendono il rinnovo contrattuale un'impresa difficile.

Jebbison è arrivato allo Sheffield United dopo che la sua famiglia era emigrata dal Canada quando lui aveva 13 anni, facendo tutta la trafila del settore giovanile. Ha poi fatto il suo esordio in prima squadra il 16 maggio 2021, segnando un gol contro l'Everton e diventando così il giocatore più giovane nella storia del campionato inglese a segnare all'esordio in prima squadra.

Il resto del mercato della Juventus

Intanto per il presente la Juventus cerca dei rinforzi d'esperienza soprattutto per il centrocampo, a tal riguardo la Juve starebbe lavorando all'acquisto di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio in scadenza di contratto a giugno 2024.

Con un'offerta da circa 30 milioni di euro il serbo potrebbe lasciare la capitale, anche se la società bianconera vorrebbe inserire come contropartita tecnica il cartellino del laterale Luca Pellegrini, valutato circa 10 milioni di euro.