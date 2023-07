La Juventus starebbe lavorando alla cessione di diversi giocatori, in particolar modo di quelli che pesano sul monte ingaggio e che non sarebbero considerati indispensabili per il progetto sportivo della nuova stagione. Fra questi ci sarebbe Leonardo Bonucci. Il difensore potrebbe quindi presto dire addio, anche perché il suo contratto da 6,5 milioni di euro a stagione rappresenta un peso per la società bianconera: sono infatti 12 milioni di euro lordi all'anno fino a giugno 2024.

La Juventus starebbe valutando i sostituti di Bonucci: piace Laporte del Manchester City

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando la cessione di Leonardo Bonucci e in particolare sarebbe pronta a rescindere il contratto del giocatore, così da alleggerire il monte ingaggi.

La Juve starebbe cercando attivamente il modo migliore per lasciar partire il centrale difensivo e sembra che ci siano stati dei sondaggi per lui da parte del Newcastle e di alcuni club della Ligue 1 francese che hanno manifestato interesse nei suoi confronti. Ci sono anche sirene provenienti dalla Major League Soccer, dove Bonucci potrebbe raggiungere il suo amico ed ex compagno di squadra Chiellini.

Al momento, invece, non sarebbero arrivate offerte ufficiali dall'Arabia Saudita.

Intanto il club starebbe già lavorando al possibile sostituto. Il difensore spagnolo Aymeric Laporte, che potrebbe lasciare il Manchester City con l'arrivo di Gvardiol, è ad esempio uno dei nomi che piacciono alla Juventus. Inoltre, circola anche il nome di Robin Le Normand del Real Sociedad, ma su di lui il Napoli sembra essere in vantaggio: in particolare la società azzurra deve trovare un sostituto per il partente Kim.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus lavora anche a dei rinforzi per le fasce difensive. Nelle settimane scorse sui media ai è parlato molto del possibile arrivo per la fascia sinistra di Fabiano Parisi, ma attualmente l'offerta più importante per il giocatore è della Fiorentina, superiore ai 10 milioni di euro.

La società bianconera sulla fascia destra intanto lavora all'acquisto di un terzino destro in aggiunta al già arrivato Timothy Weah.

A tal riguardo si valutano diversi nomi, nelle ultime ore si è ritornato a parlare di Ivan Fresneda, il classe 2004 dopo la retrocessione del Valladolid sarebbe pronto a lasciare la società spagnola per circa 20 milioni di euro.