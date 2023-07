La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Sarà importante alleggerire la rosa e fra i possibili partenti potrebbero esserci anche alcuni giovani che hanno mercato e garantirebbero una somma importante alla società bianconera.

La Juventus potrebbe presto lasciar partire i talenti Iling-Junior e Matias Soulé per agevolare un possibile approdo del centrocampista Sergej Milinkovic-Savic. Secondo le ultime voci di mercato, il Brighton di De Zerbi e il Wolverhampton si sono mostrati interessati ad acquistare Iling-Junior dalla Juventus, mentre il Monza e il Sassuolo in Serie A hanno manifestato interesse per Soulé.

Inoltre, il Feyenoord sta monitorando da vicino il giovane argentino.

Soulé e Iling-Junior potrebbero lasciare la Juventus

La valutazione di Iling-Junior, classe 2003, si aggira intorno ai 25 milioni di euro, il che rappresenterebbe una considerevole plusvalenza per la Juventus, considerando che il talentuoso centrocampista è arrivato a Torino praticamente a costo zero nell'estate del 2020. Dopo essere cresciuto nella Primavera bianconera, è stato promosso nella Juventus Next Gen fino alla promozione in prima squadra la scorsa stagione. Anche Matias Soulé vanti diverse società che valutano il suo acquisto, con il Monza e il Sassuolo che stanno seguendo il giovane centrocampista argentino. Tuttavia, la Juventus sembra restia a privarsi del fantasista, e sarebbe disposta ad accettare solo offerte per la sua cessione a titolo definitivo, che siano sicuramente superiori ai 20 milioni di euro.

Si è parlato anche dell'interesse del Feyenoord per il centrocampista argentino.

Se la Juventus decidesse di vendere sia Iling-Junior che Soulé, potrebbe incassare una somma che si avvicinerebbe ai 50 milioni di euro. Soldi che ritornerebbero utili per arrivare a Milinkovic-Savic, che la Lazio valuta circa 30 milioni di euro.

Si è parlato di una possibile offerta da 20 milioni di più il cartellino di Luca Pellegrini e il prestito con diritto di riscatto di Nicolò Rovella. La partenza dei due giovani Soulé e Iling-Junior potrebbe evitare però la partenza del centrocampista classe 2001 che nella scorsa stagione ha giocato nel Monza.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe valutare offerte anche per Dusan Vlahovic. Si è parlato di un Chelsea pronto a presentare un'offerta per il cartellino del giocatore ma la società inglese non vorrebbe spendere più di 60 milioni di euro e i bianconeri lo valutano circa 80 milioni di euro. Se dovesse partire fra i sostituti valutati dalla società bianconera ci sarebbero Hojlund e David.