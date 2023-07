La Juventus è al lavoro per alleggerire una rosa che ha diversi giocatori non considerati utili al progetto sportivo della società bianconera. Fra questi i giocatori rientrati dai prestiti in società inglesi, ovvero Denis Zakaria, Weston McKennie e Arthur Melo. Se però i primi due sembrano avere la possibilità di lasciare a titolo definitivo la società bianconera, diversa è la situazione del brasiliano, reduce da una stagione in prestito al Liverpool condizionato da un infortunio che gli ha fatto saltare gran parte dell'annata calcistica. Nelle ultime ore si parla di un interesse del Wolverhampton, ma secondo le ultime notizie di mercato la società bianconera lo avrebbe offerto anche alla Lazio per l'acquisto di Milinkovic-Savic.

Arthur Melo offerto alla Lazio per l'acquisto di Milinkovic-Savic

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri avrebbe accettato la cessione di Milinkovic-Savic, anche in considerazione del contratto in scadenza a giugno 2024 e della possibilità per la società laziale di perderlo a parametro zero fra un anno. Una cessione che però deve garantire al presidente Lotito di ottenere denaro utile per migliorare la rosa. Si è parlato molto del possibile inserimento di Rovella nella trattativa di mercato per l'acquisto del centrocampista della nazionale della Serbia.

Durante l'Europeo Under 21, Rovella ha dimostrato di essere un centrocampista completo, confermando il suo valore. La Juventus, che deve diminuire il monte ingaggi e incrementare la somma da utilizzare per il mercato e sta cercando di vendere i giocatori inutilizzati.

Durante i contatti con Lotito, la Juventus avrebbe offerto Arthur Melo. Sarri però avrebbe rifiutato l'offerta. Come già anticipato il centrocampista brasiliano vanta diverse società inglesi interessate. Fra queste il Wolverhampton e l'Aston Villa, pronte a valutare l'arrivo del brasiliano in prestito con un diritto di riscatto per giugno 2024.

La speranza della società bianconera è che il giocatore venga riscattato e che soprattutto offra continuità di rendimento dopo i tanti infortuni delle ultime stagioni.

Il possibile mercato della Juventus

Rimanendo in tema cessioni abbiamo parlato di Denis Zakaria e Weston McKennie. Per il centrocampista svizzero si parla di un possibile trasferimento al West Ham, con la Juventus che lo valuta circa 20 milioni di euro.

Più o meno lo stesso prezzo di mercato del centrocampista americano, che piace a diverse società tedesche. Potrebbe partire anche Dusan Vlahovic se dovesse arrivare un'offerta da circa 50 milioni di euro. Come sostituto piacerebbe il giocatore del Lille e della nazionale canadese Jonathan David.