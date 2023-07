Il giocatore spagnolo Lucas Vázquez del Real Madrid sarebbe uno dei giocatori seguiti della Juventus per rinforzare la fascia destra, soprattutto considerando la partenza di Juan Cuadrado.

Secondo quanto riportato anche dal sito "ElNacional.cat", la Juventus vorrebbe il laterale dei blancos, che rappresenterebbe non solo un acquisto di qualità ma anche di esperienza. Soprattutto se il Real Madrid dovesse acquisire un altro terzino destro di alto livello come Cancelo, James o Hakimi, il numero 17 dei "blancos" potrebbe cercare fortuna altrove. E appunto in questo scenario si inserisce il nome della Juventus.

All'età di quasi 32 anni, sembra essere arrivata per Lucas Vázquez l'ultima grande possibilità della sua carriera, e potrebbe non voler accettare un ruolo di semplice alternativa al Real Madrid.

Vazquez sarebbe valutato circa 15 milioni di euro

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna il club bianconero avrebbe già un'intesa verbale di massima con l'entourage del giocatore. Tuttavia, sarà necessario trovare anche quella con il Real Madrid, che non potrà chiedere un prezzo eccessivamente elevato, considerando la scadenza del contratto prevista per giugno 2024. Si stima che gli spagnoli chiederanno tra i 10 e i 15 milioni di euro per Vázquez, che ha chiuso la scorsa stagione con 30 presenze complessive, segnando quattro gol e fornendo tre assist.

Intanto per la fascia destra la Juve ha già ufficializzato l'ingaggio Timothy Weah. Il nazionale americano si è trasferito alla Juventus per circa 12 milioni di euro sottoscrivendo un contratto di circa 2 milioni di euro a stagione fino a giugno 2028.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus sta valutando anche altri nomi per la fascia destra, come Timothy Castagne del Leicester, ma anche Emil Holm, giocatore dello Spezia: la retrocessione in Serie B della società ligure potrebbe agevolare una partenza del nazionale svedese per un massimo di 12 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece la fascia sinistra il preferito sarebbe Fabiano Parisi, per il quale la Juventus che potrebbe offrire circa 7 milioni di euro più il cartellino del centrocampista Filippo Ranocchia: potrebbe essere inserito anche il prestito di uno fra Fabio Miretti e Matias Soulé.

Per quanto riguarda il centrocampo se si dovessero definire le cessioni di Denis Zakaria, Arthur Melo e Weston McKennie, la Juventus potrebbe decidere di acquistare Sergej Milinkovic-Savic, valutato dalla Lazio circa 30 milioni di euro.