L'addio di Benzema, finito in Arabia Saudita dove percepirà 100 milioni di stipendio a stagione, apre il fronte del nuovo centravanti del Real Madrid. Ancelotti ha bisogno di un nuovo uomo gol, che possa prendere il posto dell'ultimo Pallone d'oro senza farlo rimpiangere. Servirebbe quindi un campione già affermato: come si vocifera ormai da un anno e mezzo Mbappè è il sogno di Florentino Perez. Il problema è che il francese vorrebbe lasciare il PSG solo nel 2024, quando il suo contratto scadrà e avrà grande potere contrattuale. Difficile anche la pista Kane su cui ci sarebbe un forte inserimento del Bayern Monaco, pronto ad offrire 90 milioni avvicinandosi e non poco ai 120 chiesti dal Tottenham.

Così lo sguardo dei dirigenti madrileni si sarebbe voltato verso l'Italia dove nell'Inter gioca Lautaro Martinez.

Pista Martinez per il Real

I nerazzurri non vorrebbero cedere Martinez, anzi lui, Barella e Bastoni nei piani di Marotta sono il futuro del club, ma al momento le casse nerazzurre non sarebbero in buone condizioni e la cessione di Brozovic, diretto verso l'Arabia Saudita, non basta per ridare ossigeno al bilancio. La prossima cessione dovrebbe essere quella di Onana per 50 milioni, utili per far partire il mercato in entrata, ma il Manchester United per ora non sarebbe andato oltre ai 40 milioni, cifra ritenuta troppo bassa dal club italiano.

Tornando a Lautaro Martinez, il Real Madrid avrebbe già iniziato i colloqui con l'Inter chiedendo informazioni sull'argentino.

La società italiana a quanto pare è stata molto chiara, per meno di 100 milioni di euro il giocatore non si muoverà da Milano, dove tra l'altro sta molto bene e ha anche messo su famiglia con la moglie Augustina. Ora la palla torna nel campo delle merengues che dovranno capire se partire all'assalto oppure virare su altri obiettivi.

Per i nerazzurri l'ideale sarebbe proprio che la minaccia si spostasse da un'altra parte e le alternative secondo la stampa spagnola non mancherebbero. Il Real Madrid infatti avrebbe strizzato l'occhio a Vlahovic della Juventus che costerebbe 80 milioni e sarebbe cedibile per i bianconeri. Il terzo nome arriva ancora dall'Italia è sarebbe quello di Victor Osimhen, su cui c'è mezza Europa dopo l'ultima ottimo campionato disputato sotto il Vesuvio.

In questo caso però la cifra sarebbe ancora più alta con il Napoli che chiederebbe 130 milioni come base di partenza per imbastire una possibile trattativa. Inoltre in Campani non hanno perso le speranze di trattenerlo visto che De Laurentiss starebbe trattando il rinnovo fino al 2025 del nigeriano.