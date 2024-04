Uno dei giocatori che ha sicuramente avuto un rendimento altalenante tra le fila della Juventus è Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo ha offerto prestazioni in cui è sembrato davvero tornato ai livelli di Firenze, ad altre completamente insufficienti, così come successo nell'ultimo big match di campionato contro il Milan, finito 0-0 e in cui è stato il primo ad essere sostituito con Arkadiusz Milik. La sua permanenza in bianconero è tutt'altro che da escludere e proprio per questo motivo la provocazione rilasciata dall'ex attaccante dell'Atalanta, Fausto Rossini, a Tv Play farà discutere.

Il giocatore, infatti, è stato accostato all'Inter, dove secondo lui potrebbe fare meglio rispetto a quanto fatto vedere a Torino in due anni e mezzo.

Rossini e la provocazione su Vlahovic tra Juventus e Inter

Fausto Rossini, ex attaccante dell'Atalanta, ai microfoni di Tv Play ha commentato il rendimento altalenante avuto da Dusan Vlahovic, che comunque ha messo a segno sedici reti e collezionato quattro assist in ventinove partite di campionato. Ma con la maglia della Juventus non rende come potrebbe per lo stesso Rossini: "Credo che sia un grande attaccante, ma devi metterlo in condizione di fare gol – le parole di Rossini a Tv Play – Penso che se giocasse nel Manchester City o nell’Inter, il centravanti serbo farebbe più gol e avrebbe più occasioni.

Del resto ne faceva tanti alla Fiorentina che giocava per lui".

L'ex Dea ha pure aggiunto: "La squadra di Massimiliano Allegri non è divertente vederla giocare e lo dico con il cuore in mano, essendo un tifoso della Juventus".

Secondo Rossini dunque il classe 2000 agli ordini di Simone Inzaghi potrebbe esprimere tutto il proprio potenziale.

E pensare che l'Inter aveva anche pensato a lui, ma la Juve anticipò tutti facendo uno sforzo importante a gennaio 2022 per acquistarlo dalla Fiorentina per oltre 70 milioni di euro. Ma chissà che i nerazzurri non possano riprovarci approfittando del fatto che a Torino il centravanti serbo non sembra essere felicissimo, come dimostrato anche dall'uscita dal campo di sabato contro il Milan, in cui ha preso a calci un po' tutto quello che gli capitava davanti.

L' ipotesi Inter

La Juventus sta valutando quale potrebbe essere il futuro di Dusan Vlahovic ed è pronta ad aprire ad una cessione soprattutto se deciderà di fare un tentativo per Joshua Zirkzee. Il centravanti serbo ha una valutazione simile, tra i 60 e i 70 milioni di euro che per l'Inter non sarebbe irraggiungibile ma come? Semplice, se il Paris Saint Germain dovesse avvicinarsi alla clausola rescissoria di Marcus Thuram da 90 milioni a quel punto i nerazzurri avrebbero anche la forza economica per andare a bussare alla porta dei bianconeri.

E una coppia d'attacco formata da Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic avrebbe pochi eguali in Europa, nessuno in Italia. Perché l'impressione è che il serbo possa dare il meglio di sé con una spalla di grande qualità, come sarebbe il "Toro" di Bahia Blanca.

Chiesa anche è un calciatore di altissime qualità ma viene da un infortunio grave al ginocchio e, soprattutto, sembra essere un giocatore più propenso ad allargarsi sulla fascia mentre Lautaro è più un rifinitore avanzato, che sarebbe in grado di imbeccare al meglio l'ex Fiorentina.

Ovviamente parliamo di ipotesi molto difficili da concretizzare, ma è noto da tempo quanto il giocatore piacesse all'Inter in passato e chissà che non possa fare un tentativo.