Sarà un Milan molto diverso quello della prossima stagione. La rivoluzione di Cardinale è iniziata dalla dirigenza con gli addii di Maldini e Massara e sta proseguendo in campo dove con la partenza di Sandro Tonali si è dato il via libera alla rivoluzione. Il centrocampista finito al Newcastle per una cifra vicina agli ottanta milioni è una ferita per i tifosi, che pensavano potesse diventare una bandiera, ma ha dato ossigeno alle casse del club che adesso sta intervenendo sul mercato in entrata con grande intensità. Preso Loftus-Cheek dal Chelsea, in mediana sarebbe sfida tra Reijnders e Musah, anche se in teoria potrebbero arrivare entrambi, soprattutto se Az Alkmaar e Valencia non dovessero alzare troppo le pretese in materia di costo di cartellino.

Calciomercato Milan, piace Jesper Lindstrom

Il centrocampo non è il soli reparto in cui intervenire, nel 4-2-3-1 di Pioli fondamentale è infatti il contributo del trequartista da schierare alle spalle dell'unica punta, altro ruolo su cui il Milan sta lavorando con Scamacca e Morata possibili acquisti per dare manforte a Giroud. L'addio di Brahim Diaz, tornato al Real Madrid a inizio estate, apre un varco sulla trequarti che i dirigenti milanesi potrebbero provare a coprire con Jesper Lindstrom, danese di 23 anni di proprietà dell'Eintracht Francoforte.

Il giovane fantasista è reduce da una ottima stagione con 9 gol e quattro assist a impreziosire tante gare di altissimo livello sia in Bundesliga che in Europa.

Questa potrebbe essere l'estate dell'addio alla Germania, lo stesso giocatore avrebbe deciso di cambiare aria, ma di certo non sarà facile strapparlo al suo attuale club che avrebbe già rifiutato un'offerta del Lipsia da 25 milioni e ne vorrebbe tra i 30 e i 40 per dare il via libera alla cessione.

De Ketelaere via dal Milan

Lindstrom sarebbe il trequartista ideale per lo schema di Pioli che nel ruolo avrebbe bocciato De Ketelaere, mister 35 milioni che in questa stagione è stato un grande flop. Il belga non ha mai inciso, nelle gare importanti è sempre stato relegato in panchina e potrebbe anche partire in caso di un'offerta.

In questo senso si starebbe muovendo l'Atalanta, che potrebbe rilanciarlo mettendolo a disposizione di Gasperini, un allenatore che con i giovani ci sa decisamente fare e che nel suo 3-4-2-1 troverebbe sicuramente spazio al belga. Insomma, una mossa di mercato che potrebbe fare il bene di tutte e tre le parti in causa: Milan, giocatore e Atalanta, formazione che ha bisogno di elementi di qualità per rimanere nel gruppo delle grandi in campionato.