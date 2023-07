Il presidente della Lazio Claudio Lotito, dal ritiro della squadra biancoceleste ad Auronzo di Cadore, si è lasciato andare ad alcune rivelazioni di mercato in riferimento a diversi calciatori che a detta del Patron avrebbero espresso il desiderio di trasferirsi a Roma.

Lotito ha parlato in particolare dell'esterno Juan Cuadrado e del difensore centrale Leonardi Bonucci che a detta sua sarebbero voluti venire a giocare nella Lazio agli ordini di Maurizio Sarri. In chiusura un retroscena di mercato legato a Domenico Berardi con la replica al riguardo arrivata direttamente da Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo.

Claudio Lotito su Cuadrado e Bonucci

"Cuadrado voleva venire da noi, Bonucci uguale. Alla fine il colombiano è andato all'Inter. Non abbiamo concluso questi affari perchè ai grandi nomi non corrisponde sempre il risultato sportivo". Queste le dichiarazioni di Claudio Lotito dal ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore.

Il presidente della Lazio ha proseguito parlando del centrocampista polacco Piotr Zielinski, che la Lazio avrebbe identificato come il sostituto di Milinkovic-Savic volato in Arabia. Lotito ha rivelato di aver avanzato un'offerta di 20 milioni di euro più bonus rifiutata però dal Napoli, che vuole comunque cedere la mezzala per evitare di perderla a parametro zero la prossima estate.

Il presidente ha parlato anche di Lo Celso e di Paredes

Nelle sue dichiarazioni, Lotito ha anche rivelato le strategie di mercato della Lazio. Il club sta conducendo valutazioni per rinforzare varie posizioni chiave, tra cui una mezzala, un esterno, un vertice basso e un terzino sinistro. Nomi importanti, come quelli di Giovani Lo Celso e Leandro Paredes, sarebbero stati presi in considerazione per soddisfare le esigenze della squadra senza però tuttavia al momento concludere alcun acquisto.

E' stato tuttavia il ritorno sulla trattativa per Berardi a rubare la scena. Lotito ha affermato con fermezza che il calciatore non sarebbe in vendita e ha svelato la cifra richiesta dal Sassuolo: 35 milioni di euro più bonus. Il presidente ha sottolineato di avere un ottimo rapporto con l'amministratore delegato del Sassuolo Carnevali, che gli avrebbe rivelato di non acquistare Berardi anche perché la scorsa stagione avrebbe sottoscritto un contratto con la Juventus per poi successivamente "strapparlo".

La risposta di Carnevali a Lotito

L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha voluto rispondere alle parole di Claudio Lotito, il presidente della Lazio, riguardanti l'interesse per Domenico Berardi: "Non è stata un'uscita molto elegante la sua. Domenico è un professionista serio ed è un campione della nostra squadra, certe affermazioni non corrispondono al vero. Vi dico di più: la Juventus è stata l'unica big a non averlo cercato nella scorsa stagione".