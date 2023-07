La Juventus è al lavoro per definire il mercato, che sarà condizionato inevitabilmente dai mancati ricavi derivanti dalla partecipazione in Champions League. Di conseguenza, il nuovo Football Director, Cristiano Giuntoli, dovrà dedicarsi soprattutto alle cessioni, cercando soprattutto di alleggerire il monte ingaggi. Leonardo Bonucci potrebbe lasciare la Juve. Il centrale non è considerato un titolare da Allegri, e attualmente sarebbe la quinta scelta nel ruolo di centrale se consideriamo Danilo, Gatti, Alex Sandro e Bremer, senza contare il ritorno dal prestito di De Winter e la promozione in prima squadra, almeno per il ritiro estivo, di Dean Huijsen.

Secondo le ultime notizie di mercato, Leonardo Bonucci si sarebbe offerto alla Lazio, che però non sarebbe interessata al giocatore, in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno 2024.

Bonucci si sarebbe offerto alla Lazio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Leonardo Bonucci si sarebbe offerto alla Lazio, considerando che è una riserva alla Juventus e vorrebbe raccogliere più minutaggio rispetto alla scorsa stagione, anche in previsione di un'eventuale convocazione all'Europeo con la nazionale italiana nell'estate 2024. La Lazio non sarebbe interessata al giocatore, che guadagna circa 6,5 milioni di euro a stagione fino a giugno 2024. La Juventus sarebbe pronta a concedere la rescissione contrattuale al difensore, che piace anche al Newcastle.

Il giocatore preferirebbe rimanere in Italia e si è parlato anche di un suo possibile trasferimento alla Sampdoria. A volerlo sarebbe Andrea Pirlo, il nuovo tecnico della squadra ligure, rimane il problema ingaggio. La società bianconera spera anche in una partenza di Alex Sandro, che non avrebbe accettato offerte arrivate dalla Turchia e dall'Arabia Saudita.

Altro giocatore in scadenza di contratto a giugno 2024 è Daniele Rugani, che in questo momento però non avrebbe società pronte ad investire sul suo cartellino considerando l'ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare la difesa. Se dovessero definirsi le partenze prima menzionate, soprattutto quelle di Bonucci e Alex Sandro, la società bianconera potrebbe acquistare Mario Hermoso.

Lo spagnolo dell'Atletico Madrid è in scadenza di contratto a giugno 2024 ed ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni si euro. Si valuta l'acquisto anche di un terzino destro dopo l'arrivo di Timothy Weah. Piace Ivan Fresneda, giocatore del Valladolid valutato circa 20 milioni di euro.