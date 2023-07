La dirigenza dell'Inter starebbe pensando a un nuovo possibile investimento per rinforzare l'attacco: il nome nuovo di queste ore arriverebbe dall'Argentina e sarebbe quello di Lucas Beltran, attaccante del River Plate.

Il giocatore piacerebbe molto alla direzione sportiva nerazzurra che starebbe valutando il pagamento dell'eventuale clausola rescissoria di circa 25 milioni di euro nelle prossime settimane in modo da portare il giocatore a Milano.

L'Inter su Lucas Beltran

L'attaccante del River Plate, classe 2001, si è messo in mostra nella scorsa stagione nel campionato argentino collezionando in 31 presenze 15 reti e 3 assist, un ruolino da giocatore di livello internazionale; i nerazzurri lo avrebbero adocchiato e ora starebbero valutando un modo per portarlo a Milano.

L'argentino avrebbe una clausola di risoluzione contrattuale di circa 25 milioni di euro che permetterebbero a qualunque club di versarla al River Plate e accaparrarsi le sue prestazioni a titolo definitivo. La situazione potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane, dal momento che i nerazzurri sarebbero alla ricerca di un attaccante per rinforzare la fase offensiva.

La situazione dell'attacco dell'Inter: stop Lukaku, dentro Thuram

La difficile situazione di Romelu Lukaku con l'Inter sembrerebbe essersi ormai risolta con la rinuncia del club nerazzurro all'acquisto del giocatore del Chelsea.

Nel frattempo la dirigenza dell'Inter ha scelto il nuovo bomber da affiancare a Lautaro Martinez e sarà Marcus Thuram, arrivato a parametro zero dal Borussia Moenchengladbach, dopo il mancato rinnovo contrattuale del giocatore che in nerazzurro andrà a guadagnare uno stipendio di circa 6 milioni di euro per cinque stagioni.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, intuendo il grande potenziale del giocatore francese, hanno scelto di apporre sul suo contratto una clausola rescissoria di circa 95 milioni di euro, valida per tutti i club, sia in Italia che all'estero.

Oltre alla rinuncia a Romelu Lukaku, i nerazzurri hanno scelto di non rinnovare il contratto a Edin Dzeko che è passato così a parametro zero al Fenerbahce con un biennale.

In uscita per l'attacco nerazzurro sembrerebbe esserci anche Joacquin Correa, che potrebbe finire pure lui al Fenerbahce, anche se la destinazione turca non sarebbe gradita dal giocatore.