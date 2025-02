L'Inter continua a lavorare per ringiovanire la rosa per il futuro guardando in particolare a difesa e reparto offensivo.

Per quanto riguarda l'attacco, i nerazzurri puntano Santiago Castro del Bologna [VIDEO] con l'intenzione di poterlo prelevare già prima del Mondiale per Club in programma a giugno e Francesco Pio Esposito, che potrebbe essere richiamato dal prestito allo Spezia, mentre a livello di reparto arretrato la dirigenza segue con attenzione Yarek Gasiorowski del Valencia.

Santiago Castro per rafforzare l'attacco, Esposito per ringiovanirlo

Santiago Castro sarebbe l'obiettivo principale dei nerazzurri che considerato però il lungo contratto che lega il calciatore al Bologna (scadenza 2028) dovranno tirare fuori almeno 30-35 milioni per assicurarselo. Si tratta di un centravanti dotato di un ottimo fiuto del gol in grado di agire sia da prima che da seconda punta: l'argentino sembra incarnare il prototipo dell'attaccante moderno, è bravo di testa, ha il tiro da fuori e sa andare in profondità. Col Bologna quest'anno è esploso con 6 gol e 5 assist messi a referto in 24 gare di Serie A.

C'è però un giocatore che è già di proprietà dei nerazzurri e che sta facendo molto bene seppur in Serie B: si tratta di Francesco Pio Esposito, che con lo Spezia quest'anno ha realizzato 13 gol in 23 presenze.

Riportarlo alla base non solo garantirebbe forze fresche ad un reparto che in Taremi, Arnautovic e Correa non ha fin qui trovato delle reali alternative ai titolari ma contribuirebbe anche a ringiovanirlo sensibilmente essendo Esposito un classe 2005. Riportarlo a Milano tra l'altro non costerebbe nulla in termini monetari, altro particolare da non sottovalutare specie per una proprietà come quella dei nerazzurri che si è appena insediata.

Per la difesa salgono le quotazioni di Yarek Gasiorowski del Valencia

In un ottica molto simile va infine letto l'interesse per Yarek Gasiorowski, difensore centrale spagnolo in forza al Valencia.

Classe 2005, Gasiorowski ha disputato quest'anno 14 partite in Liga mostrando delle buone qualità sia a livello difensivo che di personalità: il centrale, abile sia nei duelli aerei che in marcatura, costa attorno ai 15 milioni di euro e viene apprezzato soprattutto per la duttilità potendo all'occorrenza giocare anche sulla fascia sinistra.

L'auspicio del club è quello di poter finalizzare una o più di queste trattative nella finestra di mercato che sarà attiva dal primo al 10 giugno prevista in occasione del Mondiale per club che scatterà il 14 giugno.