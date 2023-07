La Juventus è al lavoro non solo per alleggerire la rosa ma anche nel migliorare le fasce. Non solo Timothy Weah, per la fascia destra potrebbe arrivare un altro acquisto. Piace Nahuel Molina dell'Atletico Madrid. Per quanto riguarda invece la fascia sinistra le ultime notizie di mercato parlano di una società bianconera interessata a Carlos Augusto.

Il brasiliano è in scadenza di contratto a giugno 2024 e sarebbe pronto a lasciare il Monza per una nuova esperienza professionale. Sul giocatore ci sarebbe anche l'Inter ma in questo momento la società che sarebbe davanti per un eventuale acquisto del terzino è la Juventus.

Il giocatore ha una valutazione di mercato di circa 15 milioni di euro ed arriva da una stagione importante nel campionato italiano con 6 gol segnati e 5 assist forniti ai suoi compagni. Non è da scartare la possibilità che la società bianconera inserisca una contropartita tecnica per attutire l'investimento per il cartellino del giocatore.

Il giocatore Carlos Augusto potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando come rinforzo per la fascia sinistra Carlos Augusto. Il brasiliano può giocare terzino ma anche centrocampista di fascia sinistra del 3-5-2, ruolo in cui è stato schierato la scorsa stagione nel Monza. La Juventus per attutire l'investimento in soldi per il cartellino del giocatore potrebbe inserire una contropartita tecnica gradita alla società lombarda.

Potrebbe essere Samuel Iling-Junior, che si trasferirebbe in prestito per raccogliere più minutaggio. Il centrocampista inglese è apprezzato da Allegri e dalla società bianconera ma un prestito potrebbe aiutarlo a crescere e a ritornare a Torino poi per giocarsi un posto da titolare nella squadra bianconera. L'inglese la scorsa stagione ha giocato soprattutto nella seconda parte di stagione, andando a sostituire FIlip Kostic che ha diminuito il suo rendimento dopo una prima parte in cui aveva dimostrato tutta la sua importanza nella squadra bianconera.

C'è da dire che la Juventus sulla fascia sinistra ha anche Andrea Cambiaso, che può essere schierato anche sulla fascia destra anche se in caso di offerta vicina ai 30 milioni di euro potrebbe lasciare la società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per quanto riguarda il settore avanzato e uno dei nomi che piace alla Juventus è quello di Romelu Lukaku.

Sarebbe una richiesta soprattutto di Massimiliano Allegri, che considererebbe il giocatore belga ideale per la sua idea di gioco. La valutazione di mercato di Lukaku è di circa 40 milioni di euro e potrebbe accontentarsi di un ingaggio da 9 milioni di euro a stagione.