La direzione sportiva del Brighton starebbe ragionando su un nuovo investimento per provare a portare in Premier League il centrocampista dell'Inter Kristian Asllani; il giocatore albanese sarebbe tra i preferiti della società nerazzurra come profilo per il futuro ma il possibile arrivo a stretto giro di Lazar Samardzic potrebbe chiudere le prospettive dell'ex Empoli sul quale avrebbe messo gli occhi il club inglese, pronto ad una possibile offerta nelle prossime settimane di Calciomercato.

Il Brighton su Kristian Asllani: il giocatore piacerebbe a De Zerbi

L'allenatore italiano del club inglese avrebbe richiesto specificatamente un rinforzo a centrocampo ed il giocatore albanese di proprietà dei nerazzurri sembrerebbe corrispondere al profilo necessario a Roberto De Zerbi, ecco che nelle prossime settimane la società d'oltre Manica potrebbe formulare un'offerta.

Il centrocampista rientrerebbe nei piani del tecnico Simone Inzaghi che vorrebbe continuare ad averlo in rosa ma la società sta per investire in modo prepotente su Lazar Samardizic, che in caso di arrivo potrebbe ulteriormente restringere gli spazi a disposizione dell'ex Empoli. Le possibilità insomma di vedere Asllani lontano dall'Inter non paiono così remote, le prossime settimane saranno decisive.

La situazione del centrocampo dell'Inter

In questa finestra di calciomercato estivo i nerazzurri si sono rinforzati a centrocampo con l'acquisizione a parametro zero di Juan Cuadrado dopo la sua esperienza alla Juventus, che non ha però voluto rinnovare il contratto dell'esterno colombiano.

Oltre a Cuadrado, i nerazzurri hanno completato l'acquisizione in prestito con obbligo di riscatto di Davide Frattesi dal Sassuolo, al quale sono stati versati circa 33 milioni di euro come totale dell'operazione.

A centrocampo ha dovuto salutare Marcelo Brozovic, ceduto all'Al Nassr per circa 18 milioni di euro totali; il giocatore croato avrà uno stipendio in Arabia Saudita di circa 27 milioni di euro a stagione per 3 anni.

In uscita per il centrocampo nerazzurro potrebbe esserci anche Denzel Dumfries, che sarebbe stato messo nel mirino da diversi top club europei, tra cui il Chelsea ed il Barcellona, che non hanno però ancora proposto alcuna offerta ufficiale.

Anche l'Aston Villa starebbe pensando al giocatore, che piacerebbe molto al tecnico spagnolo Unai Emery, che vorrebbe riconfermare le buone prestazioni della scorsa stagione inserendo nella propria rosa un rinforzo di qualità internazionale.

Nelle scorse settimane l'Inter ha anche scelto di rinunciare a Raoul Bellanova, con il Torino ad averlo prelevato dal Cagliari per circa 7 milioni di euro.