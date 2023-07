Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe pensando al portiere del PSG Gianluigi Donnarumma nel caso in cui Wojciech Szczesny dovesse lasciare la Continassa. Inoltre il club bianconero potrebbe scontrarsi con il Napoli per il profilo di Kostantinos Mavropanos, difensore centrale dello Stoccarda classe '97 che il club tedesco valuterebbe circa 22 milioni di euro.

Juve, Donnarumma sarebbe di nuovo nel mirino dei bianconeri ma prima dovrebbe uscire Szczesny

La Juventus starebbe pensando a Gianluigi Donnarumma come possibile erede di Wojciech Szczesny su cui potrebbe presto fiondarsi il Bayern Monaco: per il dopo Sommer i bavaresi valuterebbero sia il portiere polacco dei bianconeri che David Raya del Brentford, ma qualora l'operazione per l'estremo difensore spagnolo dovesse sfumare, allora il profilo di Szczesny schizzerebbe in pole position.

La Juventus, che dal canto suo valuterebbe il polacco 15 milioni di euro, potrebbe poi bussare alla porta del PSG per cercare di intavolare una trattativa per Donnarumma, un'operazione che sarebbe comunque complicata per diversi aspetti. Innanzitutto il classe '99 andando alla Juventus rinuncerebbe a giocare la Champions League, competizione europea che gli verrebbe assicurata restando a Parigi. Inoltre i costi dell'eventuale ritorno in Italia del portiere della Nazionale azzurra sarebbero esosi, soprattutto se si considera il momento storico che la Juventus sta attraversando.

Ecco perché un eventuale passaggio di Donnarumma in bianconero potrebbe avversarsi solo se l'estremo difensore arrivasse a Torino con la formula del prestito e con parte dello stipendio pagato dal PSG.

In ogni caso la Juventus terrebbe altri profili sotto osservazione come ad esempio quello di Marco Carnesecchi, rientrato a Bergamo dopo due anni trascorsi in prestito alla Cremonese. Il suo cartellino costa circa 20 milioni di euro.

Juventus, per la difesa piacerebbe Mavropanos ma lo Stoccarda chiederebbe 20 milioni di euro

La Juventus sarebbe alla ricerca anche di un difensore centrale, specie se Leonardo Bonucci dovesse partire e nel mirino dei bianconeri ci sarebbe da qualche giorno il profilo di Kostantinos Mavropanos.

Lo stopper greco dello Stoccarda avrebbe una valutazione di 22 milioni di euro e piacerebbe anche al Napoli di Rudi Garcia.

I partenopei, dopo aver ceduto Kim al Bayern Monaco per circa 50 milioni di euro, sarebbero in vantaggio sui bianconeri in quanto pronti a pagare Mavropanos in un'unica soluzione, forti anche degli introiti appena incassati dalla cessione del centrale sudcoreano.