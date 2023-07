Inter e Juventus studiano le mosse per rinforzare le rose dei rispettivi allenatori.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, sarebbe definitivamente saltato il trasferimento di Romelu Lukaku alla Juventus con le possibilità a disposizione del belga che sembrano a questo punto restringersi. Sempre la Juventus potrebbe poi pensare a Gianluigi Donnarumma qualora dovesse essere ceduto Wojciech Szczesny. Il portiere del Paris Saint Germain non ha vissuto un'ottima stagione e potrebbe valutare una separazione dai francesi, anche se l'operazione coi bianconeri rimarrebbe molto complessa.

Per quanto riguarda i nerazzurri invece, dopo l'affare Juan Cuadrado ci potrebbe essere un sondaggio per Alex Sandro qualora dovesse partire Robin Gosens. In caso di cessione del tedesco, però, la soluzione primaria sarebbe sempre quella che porta a Carlos Augusto del Monza. Per l'attacco, invece, ci sarebbe stato uno scatto per Gianluca Scamacca del West Ham.

Juve: la verità di Lukaku

"Forza Juve? No no mai. Non credo che l'affare si farà". Con queste parole Romelu Lukaku, raggiunto da un tifoso durante il suo ritiro in Belgio, si è espresso circa il possibile affare con la Juventus.

Il centravanti non è più nei progetti del Chelsea di Pochettino e come ampiamente risaputo sarebbe stato sondato dalla Juventus di Massimiliano Allegri.

Il piano del ds Cristiano Giuntoli era quello di cedere Dusan Vlahovic per fare così posto al belga, ma i problemi fisici del serbo hanno indotto il PSG a fare retromarcia. La conferma di Lukaku suona dunque come una pietra tombale sul possibile matrimonio con la Juventus.

Un affare potrebbe comunque consumarsi tra Juventus e PSG dato che dai francesi potrebbe arrivare il nuovo portiere in caso di addio di Szczesny: l'idea sarebbe quella di portare a Torino Donnarumma che costerebbe circa 30-35 milioni di euro anche se il problema potrebbe essere costituito dall'ingaggio dell'estremo difensore azzurro che guadagna oltre 10 milioni l'anno, il tutto senza contare che i francesi giocheranno la prossima Champions League mentre i bianconeri non disputeranno alcuna competizione europea.

Szczesny, valutato tra 15 e 20 milioni dal club, interesserebbe al Bayern Monaco per il dopo Sommer, nelle prossime settimane potrebbero intensificarsi i contatti.

Obiettivi Scamacca e Carlos Augusto: occasione Sandro per l'Inter

Venendo all'Inter, i nerazzurri necessitano di un attaccante ed avrebbero messo nel mirino le prestazioni di Gianluca Scamacca.

L'ex Sassuolo sarebbe in uscita dal West Ham ed avrebbe un costo di circa 30 milioni di euro. I dirigenti nerazzurri potrebbero far leva sulla volontà del centravanti di tornare in Italia e potrebbero mettere sul piatto un prestito con diritto di riscatto.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio potrebbero poi pensare al colpo Alex Sandro se dovesse essere venduto Robin Gosens. Il tedesco interesserebbe al Wolfsburg ed avrebbe una stima di circa 20 milioni di euro. La Juventus vorrebbe liberarsi del corposo stipendio del terzino brasiliano (6 milioni netti l'anno) e accetterebbe quindi di buon grado un addio ma dalle parti della Pinetina il preferito rimane comunque sempre Carlos Augusto, che il Monza valuta attorno ai 20 milioni di euro.