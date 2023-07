La Juventus, nella notte del 28 luglio, farà il suo esordio stagionale giocando la prima amichevole della tournée americana. I bianconeri avrebbero già dovuto giocare il 23 luglio ma il Barcellona è stato fermato da un problema gastrointestinale e la sfida contro la squadra di Massimiliano Allegri è stata cancellata. Adesso, però, la Juventus è pronta per scendere in campo e per mettere i primi minuti nelle gambe. Massimiliano Allegri si affiderà al 3-5-2 e questo, almeno inizialmente, sarà il modulo di riferimento per i bianconeri. Il tecnico livornese, per il match contro il Milan, è intenzionato a schierare fin dal primo minuto il nel acquisto Timothy Weah.

L’americano è il sostituto di Cuadrado dovrà giocare il più possibile per entrare in sintonia con i nuovi compagni in vista della prima giornata di Serie A. In attacco, invece, la Juventus ripartirà da Federico Chiesa che guiderà l’attacco con Moise Kean.

Vlahovic ancora out

In questa prima fase di preparazione, lo staff della Juventus ha deciso di far svolgere un lavoro specifico a quei giocatori reduci da problemi fisici. Uno di questi è Dusan Vlahovic. Il serbo, la scorsa stagione, è stato alle prese con la pubalgia e adesso sta facendo un lavoro personalizzato per evitare nuovi acciacchi. Per questo motivo, Vlahovic non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per la partita contro il Milan.

Il suo posto sarà preso da Moise Kean visto che anche Arek Milik non è al meglio. Dunque, la coppia d’attacco della Juventus sarà formata dal numero 18 bianconero e dalla certezza Chiesa. Il giocatore classe 97 sarà uno dei pilastri del reparto offensivo dei bianconeri e in questa fase di preparazione ha lavorato molto bene.

Per il resto la Juventus affronterà il Milan con i titolarissimi, l’unico reparto che sarà in emergenza è il centrocampo. Infatti, Paul Pogba non è ancora a disposizione e non si sa se e quando tornerà, mentre Adrien Rabiot e Nicolò Fagioli sono rimasti a Torino per riprendersi da alcuni acciacchi fisici. Per questo motivo, contro il Milan, l’unico titolarissimo in mezzo al campo sarà Manuel Locatelli.

Insieme a lui ci saranno Fabio Miretti e Weston McKennie, sulle fasce, invece, ci saranno Timothy Weah e Andrea Cambiaso. Per quest’ultimo sarà l’occasione di mettersi in mostra per sperare di ritagliarsi un posto nella Juventus per il 2023/2024. In difesa, invece, non ci sono dubbi e giocheranno Danilo, Bremer e Gatti. La probabile formazione della Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Weah, Miretti, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Chiesa, Kean.

Parla Kostic

Prima della gara contro il Milan, Filip Kostic ha spiegato come procedere la preparazione della Juventus: “Ci stiamo allenando tanto stiamo facendo tutto quello che serve per prepararci nella migliore maniera possibile per la stagione”. Infine, il numero 11 bianconero si è soffermato sul futuro di Dusan Vlahovic: “Lui è molto positivo e concentrato sul recupero, per la squadra è un giocatore molto importante”.