L'Inter continua a muoversi sul fronte mercato. L'obiettivo della dirigenza nerazzurro è quello di rinforzare sempre più la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, così da poter ritornare a competere per lo Scudetto e continuare il grande percorso di crescita in Champions League, culminato con la finale della competizione. Il centrocampo nerazzurro sta subendo delle modifiche importanti con il direttore sportivo Giuseppe Marotta chiamato a sostituire Brozovic e Gagliardini, svincolatosi a parametro zero ed obiettivo di mercato del Monza.

Inter, interesse per Pereyra: il Tucu nel mirino anche della Fiorentina

Dopo aver concluso la trattativa con il Sassuolo per Davide Frattesi per una cifra attorno ai 33 milioni di euro, l'Inter vuole completare la mediana con un altro calciatore, con quel jolly che possa svolgere diverse ruoli e dare esperienza al reparto. L'identikit porta a Roberto Pereyra, esperto centrocampista argentino che non ha rinnovato il proprio contratto con l'Udinese e si è svincolato a parametro zero.

Il Tucu potrebbe rappresentare l'affare giusto vista la sua esperienza ma anche la sua duttilità tattica, capace di giocare sia come mezz'ala ma anche come quinto di centrocampo come fatto in grande parte della stagione con l'Udinese di Sottil.

Sulle tracce dell'ex Juventus e Watford c'è però anche la Fiorentina di Vincenzo Italiano, a caccia di un uomo di qualità e personalità per rinforzare la mediana dei Viola.

Molto più difficile la trattativa con l'Udinese per Lazar Samardzic, valutato 30 milioni di euro dal club friulano.

Inter, ufficiali i rinnovi di Bastoni e Calhanoglu

Non solo acquisti. L'Inter lavora anche sul fronte rinnovi di quei calciatori che hanno dimostrato di essere dei punti fermi dello scacchiere di Simone Inzaghi.

E' il turno di Alessandro Bastoni che continuerà la sua esperienza con la maglia nerazzurra. Infatti, il centrale italiano ha firmato il rinnovo contrattuale che lo legherà all'Inter fino al 2028.

Una mossa importante da parte della dirigenza nerazzurra viste le richieste importanti che potrebbero arrivare per Bastoni con diversi club inglesi tra tutti Manchester City e Chelsea sulle sue tracce.

Oltre Bastoni, l'Inter blinda un altro calciatore molto importante per il sistema di gioco di Simone Inzaghi ovvero Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco ha firmato il rinnovo contrattuale fino al giugno del 2027, che rimarca un ruolo fondamentale per l'Inter vista soprattutto la cessione di Marcelo Brozovic, con l'ex Milan che si candida al ruolo di nuovo regista titolare della squadra.

Infine, l'Inter potrebbe decidere di completare il pacchetto rinnovi con quello di Samir Handanovic che potrebbe restare per un'altra stagione, vista la possibile cessione di Onana obiettivo numero uno per la porta del Manchester United.