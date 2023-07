In queste settimane la Juventus vorrebbe provare ad acquistare un nuovo centrocampista. I bianconeri sono riusciti a rinnovare il contratto di Adrien Rabiot ma sono comunque alla ricerca di un elemento da affiancare al francese. Per questo motivo si starebbe pensando a Sergej Milinkovic-Savic.

Il giocatore serbo va in scadenza di contratto con la Lazio nel 2024 e, di conseguenza, Lotito avrebbe aperto alla possibilità di cederlo. Il presidente biancoceleste, però, vorrebbe circa 40 milioni per vendere Milinkovic-Savic.

La Juventus potrebbe provare ad inserire delle contropartite che potrebbero essere Luca Pellegrini e Nicolò Rovella.

Quest'ultimo, in modo particolare, potrebbe essere l'uomo giusto per convincere la Lazio a cedere Milinkovic-Savic.

Rovella piace a Sarri

La Juventus sarà chiamata a valutare i giocatori rientrati dai prestiti per decidere se confermarli o meno. Fra questi vi è Nicolò Rovella. Il centrocampista classe 2001 potrebbe restare a Torino per prendere il posto di Leandro Paredes. Tuttavia, non è da escludere del tutto che i bianconeri decidano di sacrificarlo.

Infatti, la Juventus starebbe pensando di inserire Rovella in una eventuale trattativa con la Lazio per arrivare a Milinkovic-Savic. Rovella piace molto a Maurizio Sarri e, per questo motivo, i biancocelesti potrebbero chiederlo ai bianconeri.

La Juventus e la Lazio, inoltre, potrebbero ritrovarsi anche a parlare di Luca Pellegrini. L'esterno sinistro romano ha giocato con la maglia biancoceleste nella seconda parte della stagione 2022-2023. La società capitolina non lo ha poi riscattato dalla Juventus perché la cifra per acquistarlo sarebbe stata troppo elevata.

Nonostante ciò, l'interesse laziale per Pellegrini non sarebbe svanito. Dunque, Juventus e Lazio potrebbero sedersi intorno ad un tavolo anche per parlare del calciatore classe '99.

Alla Continassa ci sono i primi arrivi

In casa Juventus, in queste ore, si sono riaperti i cancelli della Continassa. Al JTC sono arrivati i vari Paul Pogba, Nicolò Fagioli, Mattia De Sciglio e Kaio Jorge.

I giocatori alle prese con la riabilitazione hanno deciso di tagliarsi le vacanze.

Il più vicino al rientro è Paul Pogba: il francese dovrebbe già essere in gruppo a partire dal 10 luglio quando la squadra tornerà alla Continassa per la prima parte della preparazione estiva. Invece la seconda fase della pre-season scatterà dal 20 luglio quando la squadra andrà negli Stati Uniti.

In Usa la Juventus giocherà le prime amichevoli estive contro Barcellona, Milan e Real Madrid. Dai primi di agosto in poi, Massimiliano Allegri e i suoi inizieranno la marcia di avvicinamento alla partita contro l'Udinese che darà il via alla stagione 2023/2024.