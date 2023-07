La dirigenza dell'Inter starebbe pensando a un nuovo elemento per rinforzare la difesa a disposizione del tecnico Simone Inzaghi e il nome caldo di queste ore di calciomercato sarebbe quello di Japhet Tanganga del Tottenham.

Per convincere il club inglese a cedere il difensore la dirigenza nerazzurra starebbe valutando un'offerta di circa 18 milioni di euro più bonus.

L'idea dell'Inter per la difesa: Japhet Tanganga del Tottenham

Il club inglese starebbe valutando diverse possibili cessioni in questo mercato estivo e tra queste ci sarebbe quella del difensore Japhet Tanganga; il centrale inglese potrebbe lasciare il club per accasarsi a Milano, sponda Inter.

La dirigenza nerazzurra infatti starebbe valutando il difensore inglese come possibile rinforzo per la fase difensiva e nelle prossime ore potrebbe arrivare sul tavolo della società inglese un'offerta di circa 18 milioni di euro a cui andrebbero aggiunti bonus in caso di presenze del giocatore o raggiungimento di traguardi importanti per il club milanese.

La trattativa potrebbe andare a buon fine nelle prossime settimane e portare alla squadra di Simone Inzaghi un nuovo rinforzo dopo l'acquisto negli scorsi giorni di Bisseck, arrivato per 7 milioni di euro dall'Aarhus.

La situazione della difesa dell'Inter ad oggi

Oltre all'acquisto del giovane difensore Bisseck, i nerazzurri hanno scelto per il rinnovo del contratto di Matteo Darmian già da diversi mesi; il difensore italiano rimarrà in nerazzurro fino al 2024, con un'opzione automatica per un rinnovo di un'altra stagione a circa 2,5 milioni di euro di stipendio annui.

Nel frattempo la società nerazzurra ha salutato Samir Handanovic, che lascerà l'Inter dopo 11 stagioni, e anche Danilo D'Ambrosio; i contratti dei due giocatori non sono stati rinnovati e pertanto potranno trovare una nuova sistemazione a parametro zero. La dirigenza dell'Inter ha invece rilevato a titolo definitivo il cartellino di Francesco Acerbi, versando una cifra vicina ai 4 milioni di euro alla Lazio di Claudio Lotito.

La situazione più delicata per la difesa riguarderebbe probabilmente la cessione di Andrè Onana, che a oggi sarebbe nel mirino del Manchester United; i nerazzurri però chiederebbero circa 60 milioni di euro per lasciar partire il portiere camerunese, mentre la società inglese per ora offrirebbe solamente 50 milioni.

La trattativa però sembrerebbe poter terminare positivamente con una cessione del portiere, che farebbe registrare al club nerazzurro una forte plusvalenza, essendo arrivato nella scorsa stagione a parametro zero da svincolato dopo la sua esperienza con l'Ajax.