Mossa a sorpresa dell'Inter sul mercato. I nerazzurri avrebbero ormai raggiunto l'intesa di massima con i danesi dell'Aarhus per acquistare Yann Bisseck. I dirigenti del club milanese si sarebbero già incontrati con i vertici della squadra scandinava e, prima della fine di giugno, si dovrebbe anche chiudere l'intera operazione con una fumata bianca.

Inizialmente si era parlato di un accordo sulla base di 7 milioni di euro, ma sembra che, in realtà, Bisseck possa presto diventare un nuovo difensore dell'Inter per una cifra più bassa. La società meneghina, infatti, avrebbe ottenuto il sì dall'Aarhus per circa 4 milioni di euro, nonostante i danesi avessero provato a chiedere almeno 5 milioni per lasciar partire il centrale tedesco che a novembre compirà 23 anni.

Bisseck dovrebbe avere un ingaggio da 800mila euro annui

L'Inter, dopo aver gettato le basi per mettersi d'accordo con l'Aarhus, avrebbe anche definito con l'entourage di Bisseck la cifra relativa allo stipendio che il difensore tedesco andrebbe a percepire in Italia. Pare che il sodalizio nerazzurro abbia proposto un ingaggio da 800mila euro stagionali per un contratto quadriennale. L'unico neo resterebbe la richiesta iniziale degli agenti del calciatore che avrebbero invece chiesto un vincolo di cinque anni.

Ad ogni modo, nei prossimi giorni dovrebbero esserci ulteriori contatti e incontri tra le parti, ma la sensazione è che si vada verso una conclusione positiva della trattativa destinata a portare Bisseck alla Pinetina come nuovo elemento del pacchetto difensivo dalla stagione 2023-2024.

I dirigenti della Beneamata avrebbero accelerato i tempi perché sembra che stessero aumentando le pretendenti al classe 2000 tedesco di origini camerunensi. Su tutte, pare che si stesse muovendo con un certo interesse l'Eintracht Francoforte. Dunque, per evitare che si arrivasse ad una sfida al rilancio che avrebbe fatto lievitare il valore di mercato di Bisseck, l'Inter avrebbe deciso di rompere gli indugi e di bruciare sul tempo la concorrenza.

Bisseck: un marcatore forte fisicamente

Yann Bisseck, nei piani dell'Inter, non dovrebbe essere l'erede di Skriniar, ruolo per il quale si starebbe cercando un calciatore di maggiore esperienza (si parla di Eric Garcia del Barcellona). Nonostante ciò, pare che le prestazioni del classe 2000 con la maglia dell'Aarhus abbiano convinto gli uomini-mercato nerazzurri a mettersi in moto per assicurarsene il cartellino.

Dotato di una notevole forza e potenza fisica (grazie anche ai suoi 196 centimetri di altezza), Bisseck preferisce giocare con il piede destro e pare che sia molto abile in marcatura. Ovviamente, siccome finora non ha mai giocato in campionati tatticamente di livello come quello italiano, potrebbe avere la necessità di crescere nei movimenti e nelle strategie difensive, compito che spetterà a Simone Inzaghi se il difensore tedesco dovesse realmente firmare con l'Inter.