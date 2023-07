La dirigenza dell'Inter starebbe valutando un possibile colpo per la difesa da affidare al tecnico Simone Inzaghi ed il nome nuovo di queste giornate estive di Calciomercato sarebbe quello di Alex Telles, esterno sinistro attualmente in forza al Manchester United; per convincere i 'Red Devils' a cedere il giocatore brasiliano la società nerazzurra potrebbe presentare un'offerta nelle prossime settimane, a margine dell'eventuale operazione che potrebbe vedere il passaggio di Andrè Onana al club inglese.

L'idea dell'Inter per la difesa: il ritorno di Alex Telles dal Manchester United

Il terzino sinistro era già stato in forza ai nerazzurri nella stagione 2015-2016, per poi ritornare al Galatasaray, che lo aveva girato in prestito all'Inter per quell'annata; il suo ritorno sarebbe possibile in vista di un'eventuale cessione di Robin Gosens, che libererebbe uno slot sulla fascia sinistra.

I nerazzurri dunque sarebbero alla ricerca di un vice di Federico Dimarco, ormai titolare inamovibile sull'out di sinistra: il terzino brasiliano potrebbe finire in orbita nerazzurra nelle prossime settimane, subito dopo il termine dell'eventuale trasferimento di Andrè Onana al Manchester United, che aprirebbe le danze di mercato tra i due club.

La situazione della difesa dell'Inter

La società nerazzurra starebbe valutando l'eventuale cessione di Robin Gosens, che sarebbe finito nell'orbita di diversi club tedeschi tra cui il Wolfburgs, che starebbe pensando ad un'offerta per il laterale tedesco che avrebbe già espresso il desiderio di cambiare aria e tornare in patria in questa sessione di mercato.

Nelle prossime ore si potrebbe inoltre definire la cessione di Andrè Onana al Manchester United, che starebbe per offrire circa 60 milioni di euro complessivi per convincere i nerazzurri alla vendita del portiere camerunese.

In prima linea per la difesa della porta nerazzurra ci sarebbe Anatoly Trubin, portiere attualmente di proprietà dello Shaktar Donetsk, con il quale la dirigenza dell'Inter avrebbe già un possibile accordo verbale per un trasferimento nelle prossime settimane.

In uscita potrebbe esserci anche Denzel Dumfries, che sembrerebbe poter interessare al Chelsea, anche se dopo le ultime vicende relative alla situazione di Romelu Lukaku ed i vari ripensamenti del giocatore e del club nerazzurro le trattative possibili tra i due club sembrerebbero essersi totalmente congelate.

Sul laterale olandese ci sarebbe anche il pressing del Barcellona, che però non avrebbe ancora formalizzato alcuna offerta.