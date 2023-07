Uno dei colpi di mercato quasi ufficializzati nella settimana appena conclusa in Serie B, è quello di Sebastiano Desplanches al Palermo (mancano solo i dettagli per l'ufficialità). Per avere il portiere del Vicenza, i rosanero hanno fatto un investimento economico non indifferente e al Milan, che ha cresciuto Desplanches nelle giovanili, è stato riconosciuto il 40% della vendita. Sulla fascia sinistra, il Palermo sta monitorando Gianluca Frabotta. La dirigenza rosanero sarebbe intenzionata a iniziare i contatti con il club proprietario del cartellino, ossia la Juventus.

Gianluca Frabotta, ex Frosinone ed Hellas Verona, ha esperienza in Serie B.

Ma non va sottovalutato un altro colpo di gran livello per la Serie B: il Parma ha deciso di affidare l'attacco per la nuova stagione ad Antonio Colak, che è arrivato già a nella città ducale e soggiorna in un hotel. L'attaccante croato arriva dai Rangers Glasgow, dove nella scorsa stagione ha realizzato 18 reti in 39 partite. Il bomber passa al Parma per una cifra vicina ai 3 milioni di euro a titolo definitivo: in carriera ha vestito le maglie di Norimberga, Lechia Danzica, Hoffenheim, Kaiserslautern, Darmstadt, Rijeka, Paok e Malmoe. L'ufficialità è attesa nelle prossime ore. Parma che conferma la sua ambizione, seguendo un profilo importante per il centrocampo: Mattia Valoti.

Sul giocatore ex SPAL ed Hellas Verona c'è la concorrenza anche del Bari, pronto a rinforzare il proprio centrocampo per ritentare l'assalto alla Serie A.

Il Catanzaro ha messo gli occhi sul giovane attaccante Giuseppe Ambrosino. Infatti, anche il Catanzaro è interessato all’attaccante reduce dalle esperienze in Serie B con Como e Cittadella ma di proprietà del Napoli.

Probabile che il club calabrese provi a prenderlo in prestito secco.

Samp, piace Barrenechea

La Sampdoria continua a seguire con interesse diversi calciatori per l'attacco. Il nome nuovo è quello di Enzo Barrenechea, di proprietà della Juventus. L'argentino vanta 3 presenze in Serie A e ha debuttato anche in competizioni internazionali come Champions League ed Europa League.

Il Sudtirol segue Nicola Damonte che potrebbe arrivare a titolo definitivo dal Vicenza. Il Bari ha chiuso l'acquisto dell'attaccante Marco Nasti, anche in questo caso si attende soltanto l'ufficialità. Il giocatore ha realizzato 5 gol nell'ultima stagione di serie B con la maglia del Cosenza. In attacco pare molto probabile anche l'arrivo di Jeremy Menez, che ha salutato la Reggina con un lungo post social nei giorni scorsi.

Il Como intanto ha ufficializzato l'affare Adriano Semperer. Il portiere si è detto entusiasta: "contento di essere qui. Venivo da un’annata al Genoa non perfetta. Tutto molto bello quello che è successo, l’esperienza di una promozione in un ambiente molto attaccato ai colori rossoblù, ma quando non giochi non tutto torna.

Così sono contento di avere questa nuova chance in Italia, in una società ambiziosa che può puntare in alto. È una chance molto bella."

Affare sull'asse Genoa-Pisa?

Il Genoa invece segue con attenzione Idrissa Touré del Pisa. Il centrocampista è seguito con attenzione dalla squadra appena promossa in Serie A. Il Pisa valuta Touré attorno ai 3 milioni di euro, ma per convincere i toscani a cedere uno dei pezzi pregiati della squadra non è da escludere che il Genoa possa inserire qualche contropartita nella trattativa. Tra questi potrebbe esserci Mattia Aramu, oppure l'attaccante Yalcin, oppure ancora Yeboah, tutti calciatori che avrebbero molte difficoltà a trovare spazio nella squadra di mister Gilardino in Serie A.