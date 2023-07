La Juventus potrebbe rivoluzionare il centrocampo in questa finestra di Calciomercato e Teun Koopmeiners sarebbe in cima alla lista dei desideri bianconeri. Paul Pogba potrebbe lasciare Torino dopo una sola stagione dal suo ritorno. Le possibili offerte, l'ingaggio e le condizioni fisiche non perfette potrebbero indurre il club bianconero ad ascoltare possibili offerte e cercare eventuali sostituti per completare così la mediana a disposizione di Massimiliano Allegri.

Juve, possibile scambio Koopmeiners-Soulè

Sfumato Milinkovic-Savic, la dirigenza bianconera sta tenendo sotto osservazione il profilo di Koopmeiners, talentuoso centrocampista dell'Atalanta che nella passata stagione ha siglato ben 10 reti in Serie A.

La Dea non vorrebbe cedere uno dei calciatori più importanti della rosa a disposizione di Gasperini visto il rientro nelle coppe europee e solo per una cifra attorno ai 40-50 milioni di euro potrebbe sedersi ad un tavolo per trattare una possibile cessione dell'ex Az. Secondo le ultime notizie di mercato, la Vecchia Signora per abbassare le pretese economiche del club bergamasco potrebbe inserire il cartellino di Soulè come parziale contropartita tecnica.

Oltre al centrocampista olandese, la Juve tiene d'occhio anche alcuni profili internazionali come Frank Kessie corteggiato anche dall'Inter prima dell'acquisto di Davide Frattesi e soprattutto Rodrigo De Paul, che prima del passaggio all'Atletico Madrid era stato accostato proprio al club bianconero.

Juve: il Psg punta Vlahovic, Scamacca possibile sostituto

La Juventus deve inoltre risolvere uno degli snodi cruciali del mercato estivo legato alla situazione di Dusan Vlahovic che potrebbe lasciare Torino. Oltre alle richieste importanti provenienti dalla Premier League con il Chelsea in prima fila, anche il Paris Saint Germain avrebbe mostrato un interesse per il numero nove bianconero.

Il club parigino potrebbe infatti cedere Mbappè già in questa finestra di mercato e sarebbe alla ricerca di un grande attaccante per completare il reparto offensivo a disposizione di Luis Enrique. Il Paris è su Osimhen che viene valutato 200 milioni di euro dal Napoli e per questo potrebbe ripiegare su Vlahovic che viene valutato attorno ai 70-80 milioni di euro.

Solo in caso di tale cifra, la Juventus potrebbe prendere in considerazione un'eventuale cessione.

Intanto, la dirigenza bianconera valuta gli eventuali sostituti: tra i profili seguiti c'è anche Scamacca che potrebbe lasciare il West Ham. Sull'ex bomber del Sassuolo ci sarebbero anche Roma e Milan, con il club inglese che fino a questo momento non ha aperto al prestito e chiede 40 milioni di euro per cedere l'attaccante italiano.