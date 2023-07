La Juventus è al lavoro per definire il mercato in previsione di un Calciomercato estivo impegnativo. L'esigenza principale rimane alleggerire la rosa bianconera, con tanti giocatori che non sarebbero considerati utili al progetto sportivo. Fra questi tanti giocatori in scadenza di contratto a giugno 2024 potrebbero lasciare Torino. Leonardo Bonucci è uno di questi, si è parlato di un trasferimento al Newcastle ma il giocatore vorrebbe rimanere in Italia. A tal riguardo le ultime notizie di mercato parlano di un possibile interesse della Sampdoria per Bonucci.

La società ligure retrocessa in Serie B ha cambiato recentemente proprietà acquistata da Radrizzani, che vuole costruire una rosa competitiva pronta già alla promozione in Serie A. Pirlo è diventato il nuovo tecnico della società ligure e avrebbe chiesto alcuni giocatori bianconeri, fra questi anche Leonardo Bonucci.

Bonucci potrebbe trasferirsi alla Sampdoria, lo vorrebbe Pirlo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Andrea Pirlo vorrebbe Leonardo Bonucci alla Sampdoria in Serie B. Il tecnico ingaggiato di recente dalla società ligure vuole un giocatore d'esperienza come il centrale della Juventus per cercare il ritorno immediato in Serie A. Il tecnico bresciano avrebbe chiesto alla proprietà anche l'acquisto di altri due giocatori alla società bianconera, ovvero Gianluca Frabotta e Marco Da Graca.

Bonucci dovrebbe diminuirsi l'ingaggio in maniera importante considerando che attualmente guadagna circa 6,5 milioni di euro a stagione. La Juventus sarebbe pronta a rescindere il suo contratto andando a risparmiare circa 12 milioni di euro lordi sul monte ingaggi.

Altro giocatore che potrebbe lasciare Torino è Alex Sandro, che piace in Turchia e in Arabia Saudita ma secondo le ultime notizie di mercato avrebbe deciso di non accettare le offerte.

Potrebbe quindi rimanere a Torino fino alla scadenza del suo contratto, come Daniele Rugani. La Juventus potrebbe valutare offerte per Bremer, che ha un prezzo di mercato di circa 60 milioni di euro. Se dovesse partire potrebbe arrivare Mario Hermoso, in scadenza di contratto a giugno 2024 con l'Atletico Madrid e che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per rinforzare le fasce difensive. Potrebbe arrivare un'alternativa a Timothy Weah, acquistato di recente dal Lille. Piace Ivan Fresneda, terzino spagnolo del Villareal valutato circa 20 milioni di euro.

Per quanto riguarda il settore avanzato se dovesse partire Vlahovic potrebbero arrivare Hojlund o Jonathan David. Da valutare anche il centrocampo: potrebbe arrivare Milinkovic-Savic anche se le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un suo trasferimento in Arabia Saudita.