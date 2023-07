La Juventus è al lavoro sul fronte mercato per cercare di cedere quei calciatori che non rientrano più nei piani di Massimiliano Allegri. Tra questi c'è sicuramente Arthur che dopo l'esperienza non esaltante al Liverpool, dove non è mai entrato nelle rotazioni di Klopp, è ritornato in quel di Torino. Il centrocampista brasiliano non rientra però nei piani della Vecchia Signora e sarebbe alla ricerca di un'altra squadra per rilanciarsi.

Juve, ipotesi Premier per Arthur, ci sarebbe interesse del Wolverhampton

La Premier potrebbe essere ancora nel destino dell'ex metronomo del Barcellona.

Di fatti, stando alle ultime notizie di Calciomercato, ci sarebbe un interesse del Wolverhampton, chiamato a sostituire Ruben Neves. I Wolves sarebbero pronti ad intavolare una trattativa con la Juventus sulla base di un prestito secco, mentre il club bianconero vorrebbe inserire un diritto di riscatto così da poter tentare di cedere Arthur a titolo definitivo nella prossima stagione.

Il discorso si estende anche nei confronti di altri due centrocampisti ovvero Denis Zakaria e Weston Mckennie. Il centrocampista svizzero rientrato dal prestito al Chelsea poteva esser inserito come parziale contropartita per arrivare a Milinkovic-Savic ma la trattativa con la Lazio è saltata visto l'addio dal campionato italiano del Sergente.

Mckennie potrebbe invece rientrare nei radar della Roma, che complice il mancato approdo di Frattesi, potrebbe virare sul centrocampista texano.

Juve, interesse del Bologna per Cambiaso e Miretti

Oltre a piazzare gli esuberi, la Juventus lavora anche in merito alla crescita di quei giovani importanti per il futuro del club. Si leggerebbe in quest'ottica l'eventuale cessione in prestito di due giovani di qualità e prospettiva come Andrea Cambiaso e Fabio Miretti.

I due bianconeri sarebbero entrati nel mirino del Bologna che vorrebbe rinforzare la rosa a disposizione di Thiago Motta. Il club rossoblù sarebbe interessato a Cambiaso che ha già militato nella rosa di Motta nella passata stagione per completare il pacchetto di esterni, mentre un'eventuale interesse per Miretti potrebbe essere legato all'addio di qualche centrocampista importante come Dominguez oppure Schouten.

Sul centrocampista bianconero, la concorrenza è importante visto l'interesse di Genoa e soprattutto Salernitana.

Con l'eventuale cessione in prestito di questi due giovani, il club bianconero potrebbe ritornare sul mercato per acquistare un nuovo esterno che potrebbe rispondere al nome di Timothy Castagne valutato 15 milioni dal Leicester, mentre per il centrocampo si andrebbe verso la riconferma di Nicolò Rovella dopo l'anno in prestito al Monza.