Il Milan continua a muoversi sul fronte mercato estivo. Si valuta la cessione di Ballò Tourè seguito dal Nizza. Il Diavolo chiede una cifra attorno ai 4 milioni di euro per cedere l'esterno francese. In caso di addio, la dirigenza sarebbe pronta a ritornare sul mercato per acquistare un nuovo vice Theo Hernandez.

Milan, idee Cambiaso e Singo per le fasce

Uno dei profili seguiti dal Diavolo è quello di Andrea Cambiaso, talentuoso esterno italiano che in questa stagione ha offerto buone prestazioni al Bologna e dimostrato una buona crescita, tanto che la Juventus lo ha riportato alla base.

Il giovane terzino potrebbe restare alla corte di Massimiliano Allegri ma l'interesse di varie squadre italiane non manca. Il Milan starebbe sondando il terreno col club bianconero che però chiede attorno ai 20-25 milioni di euro per imbastire una trattativa.

Cambiaso non è il solo giocatore della Juventus seguito dal Milan. Infatti, i rossoneri valutano anche un'opzione low-cost come Luca Pellegrini che ha terminato il proprio campionato in prestito alla Lazio. L'ex Roma e Cagliari è seguito anche dal Torino di Urbano Cairo.

Inoltre il Diavolo sarebbe interessato a Wilfried Singo, valutato 18 milioni di euro dal Toro. Il Milan potrebbe decidere di mettere sul piatto il cartellino di Junior Messias, che piace tanto a Juric per la trequarti.

Milan: possibile conferma per Pobega, Psv su De Ketelaere

Oltre agli eventuali acquisti, il Milan valuta anche la situazione dei calciatori che in questa stagione non hanno avuto molto spazio nelle rotazioni di mister Pioli e che nella possa stagione potrebbero far parte dell'organico rossonero.

Chi dovrebbe continuare l'esperienza con la maglia del Diavolo è Tommaso Pobega che - nonostante le poche apparizioni soprattutto nella seconda parte di stagione - resta un elemento importante della rosa rossonera.

Infatti, con l'eventuale passaggio al 4-3-3 l'ex Torino e Spezia potrebbe avere più spazio ed essere una pedina utile per la mediana di Stefano Pioli.

Invece Charles De Ketelaere che potrebbe lasciare Milano. Dopo l'arrivo di Pulisic, il club rossonero starebbe valutando eventuali offerte. Dopo l'Aston Villa, anche il Psv Eindhoven avrebbe mostrato un interesse per l'ex trequartista del Club Brugge con il Milan che però vorrebbe una cessione a titolo definitivo attorno ai 30 milioni di euro, mentre gli olandesi punterebbero a un prestito con diritto di riscatto.