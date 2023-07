Come dichiarato anche da Cristiano Giuntoli nelle scorse settimane la Juventus ha contattato il Chelsea chiedendo informazioni sulla situazione di Romelu Lukaku. I bianconeri avrebbero anche intavolato una trattativa di massima con il Chelsea sulla base di 37,5 milioni più 2,5 di bonus ma se inizialmente nell’idea del club l'arrivo a Torino del belga era condizionato alla possibile cessione di un pari ruolo le cose adesso sarebbero cambiate.

Ecco che nei prossimi giorni Cristiano Giuntoli potrebbe lasciare gli Stati Uniti per tornare in Europa e lavorare concretamente all'affare a prescindere dalle possibili cessioni di Dusan Vlahovic o Federico Chiesa, per i quali non sono ancora arrivate offerte all'altezza del loro valore.

Lukaku in attesa della Juventus

Romelo Lukaku si trova a Londra dove si allena con gli altri esuberi del Chelsea. La speranza del belga sarebbe quella di raggiungere quanto prima la Juventus e di poter iniziare a lavorare al più presto con Massimiliano Allegri anche se per il momento la situazione resterebbe in stand-by.

Alla Juventus non sarebbero arrivate offerte per Dusan Vlahovic, attorno al quale ci sono molti dubbi legati alla pubalgia che fatica a guarire, e neanche per Federico Chiesa, ecco che potrebbero essere Arek Milik o Moise Kean a fare spazio al belga.

Non resta che attendere l'evolversi degli eventi: i cartellini di Milk e Kean sono stati acquistati definitivamente dal club nel corso di questa sessione di mercato, va ancora compreso se e quali squadre potrebbero essere interessate ad acquisirne le prestazioni.

Lukaku criptico sui social

Romelu Lukaku sarebbe in attesa di buone notizie dal fronte mercato e stando alle ultime indiscrezioni vorrebbe presto approdare alla Juventus. Il belga in questi giorni sta anche utilizzando i social per diffondere dei criptici messaggi: “Il rispetto non è previsto ma è dato, perché è reale. Essere trascurati è la norma, aspettalo, l'accordo” ha scritto in particolare Big Rom citando il rapper DMX.

Lukaku manda insomma segnali social anche se non è chiaro a chi siano indirizzate le sue citazioni. In molti sostengono come l'ex Manchester United vorrebbe approdare alla Juventus, da qui i secchi no opposti alle offerte dall'Arabia. Per i colori bianconeri Big Rom avrebbe anche scelto di rompere i rapporti con l’Inter che avrebbe voluto riportarlo a Milano salvo poi non riuscire più a contattare ne lui ne il suo entourage.