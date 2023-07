Ormai dal weekend sul media circola l'indiscrezione di un forte interessamento della Juventus per Franck Kessie: il nuovo ds bianconero Cristiano Giuntoli avrebbe individuato nell’ivoriano un profilo ideale da regalare a Massimiliano Allegri.

Per questo motivo, la Juventus, in settimana, dovrebbe intensificare i contatti per Kessie, parlando con l’entourage del calciatore ex Milan. Secondo alcune indiscrezioni Kessie vorrebbe restare al Barcellona, ma il club vorrebbe cederlo. Inoltre, l’ivoriano, in caso di addio ai blaugrana, preferirebbe fare un’esperienza in Inghilterra e non sarebbe del tutto convinto da un possibile ritorno in Italia.

Per tutti questi motivi, la Juventus vorrebbe intensificare i contatti con l’entourage di Kessie in modo da capire bene la situazione e le proprie reali possibilità.

La Juventus vorrebbe Kessie in prestito

La Juventus, nei giorni scorsi, avrebbe sondato il terreno con il Barcellona per Franck Kessie. Il giocatore ex Milan sarebbe un’ottima opportunità di mercato per Cristiano Giuntoli. Anche perché il Barcellona aprirebbe alla possibilità di dare il calciatore in prestito. La Juventus, però, prima di chiudere per Kessie, dovrebbe cedere i giocatori che non sarebbero più al centro del progetto.

Per questo motivo, Cristiano Giuntoli sarebbe già al lavoro per cedere i vari Zakaria, Arthur Melo e McKennie.

In particolare, in queste ore, il brasiliano sarebbe il più vicino a lasciare la Juventus. I bianconeri avrebbero infatti avuto dei contatti con la Fiorentina e i dialoghi sarebbero stati piuttosto positivi: la trattativa potrebbe chiudersi già nelle prossime ore, quando sarebbe attesa una chiamata decisiva tra le parti. La Juventus dovrebbe pagare il 50% dell’ingaggio di Arthur e la Fiorentina dovrebbe versare ai bianconeri 2/3 milioni per il prestito.

Inoltre, il diritto di riscatto sarebbe fissato tra i 15 e i 20 milioni.

West Ham su Zakaria

La Juve vuole cedere alcuni esuberi tra cui Denis Zakaria. Lo svizzero piacerebbe al West Ham, che sarebbe già in trattativa con i bianconeri, ma non vorrebbe spendere più di 16 milioni. Questa cifra non sarebbe ritenuta soddisfacente dalla Juventus, che vorrebbe circa 20 milioni.

In ogni caso lo svizzero non dovrebbe restare a Torino, anche perché il club gli avrebbe già comunicato che non seguirà il resto della squadra nella tournée americana di fine mese.