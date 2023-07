Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Roma si starebbe allontanando da Alvaro Morata per via dei costi elevati dell'operazione, circostanza che avrebbe convinto l'Inter ad accelerare i contatti con l'Atletico Madrid per l'attaccante spagnolo. Come alternative per l'attacco ai nerazzurri piacerebbe sempre Gianluca Scamacca del West Ham e Mehdi Taremi del Porto.

Morata per la Roma si starebbe complicando, l'Inter potrebbe accelerare per lo spagnolo

La Roma, nella persona del General Manager Tiago Pinto e gli agenti di Alvaro Morata si sono incontrati nelle scorse ore A Trigoria per parlare in via definitiva nel possibile approdo nella Capitale dell'attaccante ex Juventus.

Dalla chiacchierata intercorsa fra le parti sarebbe apparsa chiaro che l'eventuale passaggio in giallorosso di Morata - tra stipendio del calciatore e richieste dell'Atletico Madrid per il suo cartellino - costerebbe tanto. Forse troppo per le capacità economiche di cui attualmente dispone la Roma, che con gli agenti di Morata si sarebbe data appuntamento nei prossimi giorni.

Nel frattempo l'Inter, secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna, si sarebbe messa al tavolo dei negoziati con l'Atletico Madrid per capire le richieste del club iberico. L'ad Giuseppe Marotta avrebbe già pronta un'offerta per Morata da 15 milioni di euro, cifra che potrebbe però non bastare per convincere i "Colchoneros" a lasciare andare il centravanti classe '92.

In tutto questo, lo stesso Morata negli scorsi giorni si sarebbe sbilanciato, confessando la sua preferenza nei confronti della Roma, nella quale avrebbe ritrovato due ex conoscenze come Paulo Dybala e José Mourinho, ma i recenti sviluppi con la Roma avrebbero altresì convinto l'attaccante spagnolo ad accettare anche un eventuale passaggio all'Inter.

Per Morata infatti la priorità sarebbe quella di tornare a giocare in Italia.

Inter, le alternative per l'attacco resterebbero quelle di Taremi e Scamacca

Oltre a Morata l'Inter monitorerebbe altri profili per l'attacco e messo parzialmente da parte il nome di Folarin Balogun, per il quale l'Arsenal chiederebbe la cifra di 55 milioni di euro, i nerazzurri avrebbero nel mirino i profili di Gianluca Scamacca e Mehdi Taremi.

Per quanto concerne Scamacca, il centravanti del West Ham potrebbe lasciare la compagine inglese a patto che gli "Hammers" rientrino della cifra spesa un anno fa quando prelevarono per 40 milioni di euro il bomber dal Sassuolo. Meno costoso potrebbe essere il profilo di Taremi, attaccante del Porto che i lusitani valuterebbero tra i 25 e i 30 milioni di euro.