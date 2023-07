I ripensamenti di Romelu Lukaku impongono un cambio di rotta nel Calciomercato dell'Inter. Sfumato l'arrivo del belga, trattato a lungo da Marotta e Ausilio, adesso è aperto il casting per il nuovo attaccante dei nerazzurri che andrebbe ad affiancare Lautaro Martinez, Thuram e Correa.

Serve un attaccante non necessariamente con le caratteristiche di Big Rom, anzi al momento la sensazione emersa anche dal summit di oggi tra Inzaghi e i dirigenti del club, è che la preferenza sia per un profilo più duttile, che possa essere terminale offensivo e non solo.

Insomma non un mero centravanti, ma un giocatore che possa alternarsi con Lautaro Martinez come prima punta. Per questo, dopo i primi rumors su Taremi, con il Porto che chiederebbe più di 30 milioni, stanno emergendo altri profili.

L'Inter piomba su Alvaro Morata

In questo momento il preferito per esse il nuovo attaccante dell'Inter sarebbe Alvaro Morata per cui i vice campioni d'Europa avrebbero già iniziato i contatti. Lo spagnolo è seguito anche dal Milan mentre la Roma sembra essere più lontana dopo che l'incontro tra gli agenti e il club giallorosso sembra non aver dato esito positivo. La strada sembrerebbe aperta per l'Inter che rispetto alle cifre ipotizzate per Lukaku, circa 35 milioni per il solo cartellino, potrebbe anche risparmiare puntando sullo spagnolo.

Sulla clausola rescissoria che lo può liberare dall'Atletico Madrid c'è un po' di confusione, gli agenti dicono che è di 10 milioni, i colchoneros invece rispondo 20 milioni. L'operazione sarebbe comunque low cost, anche rispetto al altri profili che comunque restano nella lista dei nerazzurri.

Sembra aver stregato gli osservatori durante la stagione appena passata al Reims, in Francia, Balogun, di proprietà dell'Arsenal in cui comunque sarebbe un esubero visto che in questa sessione di mercato si è aggiunto alla batteria a disposizione di Arteta anche il tedesco Havertz.

Il problema è che i gunners valutano la punta fra i 40 e i 50 milioni, un'operazione che per l'Inter sarebbe impraticabile a queste cifre. In Italia piacerebbe invece Beto dell'Udinese, lui sì centravanti puro che in Friuli, nonostante qualche problema fisico, è andato in entrambe le stagioni giocate in Italia in doppia cifra di gol.

Il portoghese avrebbe una valutazione di 35 milioni di euro.

La corsa per essere il nuovo attaccante dell'Inter è entrata nel vivo e sembra che anche Simone Inzaghi abbia votato il suo preferito: Alvaro Morata. Il tecnico sarebbe convinto delle qualità dello spagnolo e vorrebbe lui a Milano per la prossima stagione. Forse anche per questo l'Inter è partita alla carica e adesso spinge per vedere quanto spazio di manovra vi è nell'operazione.