Nelle scorse ore l'ex difensore Gerard Piqué ha parlato ai microfoni di Sky Sport rivelando di essere stato vicino a vestire la maglia della Juventus. Del mancato passaggio in bianconero di un altro campione, Marco Verratti, ha inoltre parlato il procuratore sportivo Donato Di Campli intervenuto alla trasmissione TV Play.

Juventus, Piqué: "Quando avevo 21 anni mi era stato proposto di andare a giocare nel club bianconero"

L'ex difensore campione del mondo con la Spagna Gerard Piqué è stato intervistato nelle scorse ore ai microfoni di Sky Sport e tra gli argomenti trattati c'è stato anche spazio per la Juventus.

"Quando ero al Manchester United, ho avuto una proposta per andare alla Juventus, ma alla fine ho scelto il Barcellona, il club della mia vita" cosi ha esordito Piqué che poi è sceso nei dettagli del suo mancato passaggio alla Juventus: "Ho giocato nell'era più vincente della storia del Barcellona e da lì non ho mai voluto cambiare club. Ma sì, quando avevo 21 anni potevo finire alla Juventus". Piqué ha poi sottolineato di aver sempre apprezzato il calcio italiano in quanto molto passionale e simile a quello giocato in Spagna e di aver avuto il desiderio di giocare nel campionato di Serie A. Infine, Piqué ha concluso il suo intervento parlando della fase conclusiva della sua carriera e rivelando di aver rispedito al mittente diverse proposte da club statunitensi visto il suo desiderio di chiudere la sua esperienza calcistica con la maglia del Barcellona.

L'ex procuratore di Verratti: "Marco è da sempre Juventino e con i bianconeri avevamo un accordo"

Un altro calciatore di blasone internazionale che sarebbe stato vicino a raggiungere la Juventus nel recente passato è Marco Verratti. A rivelarlo è stato il suo ex procuratore sportivo Donato Di Campli, che intervistato ai microfoni di TV Play ha detto in merito: "Lui è juventino da sempre e con la Juve avevamo un accordo prima di andare al Psg.

Il Pescara però voleva monetizzare al massimo questa cessione e bisognava conciliare le esigenze. Inoltre il Pescara non poteva permettersi il contratto di Troisi altrimenti sarebbe andato lì anche perché gli accordi con la Juve erano già siglati". Di Campli ha poi parlato di quello che potrebbe essere il futuro di Marco Verratti, sottolineando come al centrocampista sarebbe mancato il coraggio di restare al PSG fino al termine del suo contratto (che scadrà nel prossimo 2024) per poi accasarsi da parametro 0 in un top club come il Barcellona, che lo avrebbe cercato di recente.

Infine, Di Campli ha confermato con un pizzico di ironia le voci che vorrebbero Verratti vicino a trovare l'accordo con un club arabo, evidenziando come il calciatore italiano sarà più ricco ma andrà a giocare in un campionato povero tecnicamente.