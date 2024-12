Nelle scorse ore l'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato a TMW Radio della Juventus e del suo tecnico Thiago Motta, sottolineando come l'italo brasiliano non starebbe dando l'apporto al club bianconero che tutti si sarebbero aspettati da lui ad inizio anno. Secondo il giornalista Paolo De Paola, invece, la rivoluzione apportata dalla società piemontese in questa stagione non starebbe aiutando l'allenatore ex Bologna.

Juventus, Orlando non fa sconti a Motta: 'Sembra in grande difficoltà e non sta dando nulla di quello che ci si aspettava'

L'ex calciatore Massimo Orlando è stato intervistato nelle scorse ore dai microfoni di TMW Radio e parlando della Juventus e del suo tecnico Thiago Motta ha detto senza peli sulla lingua: "Sinceramente mi sembra che Motta sia in grande difficoltà, nelle scelte, nei cambi.

E va criticato per questo. Non sta dando nulla ora di quello che ci si aspettava. Per me non deve andare via, ma va criticato. Ad oggi non vedo la Juve che mi aspettavo, non ha ancora un'idea di squadra. La Juve ha dei problemi in difesa. La coppia Gatti-Kalulu è in difficoltà in questo momento".

Orlando continuando sul tema Juventus ha poi sottolineato come la formazione bianconera ad oggi rischierebbe persino di non entrare a fine stagione tra le prime quattro della Serie A. Questo perché i primi 3 posti sarebbero sostanzialmente già presi da Napoli, Atalanta ed Inter mentre l'ultimo valido per la Champions sarà conteso fino all'ultima giornata anche da due squadre combattive come Fiorentina e Lazio.

L'ex calciatore ha poi detto la propria opinione sull'esonero di Fonseca dal Milan [VIDEO]: secondo Orlando, al netto dei modi poco apprezzabili con i quali la società ha liquidato il portoghese, un cambiamento in casa rossonera era inevitabile e giusto da attuare.

Juventus, De Paola: 'La società ha fatto una rivoluzione completa che ha costretto Motta a fare tante modifiche'

Della Juventus e del suo tecnico ha parlato a TMW Radio anche il giornalista Paolo De Paola: "La società bianconera ha fatto una rivoluzione totale della rosa che ha costretto l’allenatore a fare delle modifiche che sono ancora in corso.

Ci voleva meno tempo, ma bisogna prendere atto della realtà. La rosa messa a disposizione di Motta non è sufficiente, specialmente in attacco. Si può criticare, ma il lavoro c’è e si vede".

De Paola continuando a parlare della Juventus ha sottolineato come i bianconeri, qualora non riuscissero a qualificarsi tra le prime quattro in campionato, avrebbero vissuto un'annata assolutamente fallimentare. Un'eventualità che secondo il giornalista però non si dovrebbe materializzare concretamente.

Infine De Paola parlando della lotta scudetto ha evidenziato come Inter e Napoli alla lunga potrebbero staccarsi dalle altre contendenti, Atalanta compresa.