Il Crotone si avvicina a grandi passi all'inizio della stagione sportiva 2023-2024 di Serie C. Gli squali non potranno più contare sul difensore e capitano Vladimir Golemic che, dopo cinque stagioni, ha rescisso il suo contratto con gli squali e si è svincolato. Per lui adesso ci sarebbero offerte dalla cadetteria e dalla terza serie, ma al momento il giocatore non ha effettuato una scelta, prendendosi qualche giorno di riflessione prima di accettare un'offerta.

Crotone-Golemic, è addio

Dopo Luca Calapai (svincolato) e le rescissioni di contatto di Vasile Mogos e Cosimo Chiricò, il Crotone dovrà fare a meno anche del capitano Vladimir Golemic.

L'avventura in terra di Calabria, la seconda della sua carriera, è infatti ora giunta a conclusione. Troppo elevato il suo contratto per le casse della società rossoblù, che ha voluto liberare uno dei calciatori più importanti della propria rosa dandogli la possibilità di trovare una nuova squadra. Complessivamente in questi anni a Crotone per Vladimir Golemic sono arrivate 137 presenze arricchite da 10 reti.

Tris di squadre per Golemic

Al momento sarebbero tre le squadre interessate a Golemic. Il Cosenza in Serie B avrebbe offerto un contratto di un anno più opzione per una seconda stagione, mentre l'Avellino avrebbe proposto un accordo di valenza triennale. Nelle ultime ore si è però fatta strada anche l'ipotesi Vicenza, che ha messo sul piatto un accordo biennale ma con un elevato ingaggio, che potrebbe fare ottenere il "si" del calciatore: i veneti avrebbero quindi superato le pretendenti.

Svanita l'ipotesi emersa nei giorni scorsi di una possibile esperienza all'estero in un club degli Emirati Arabi.

Crotone, le altre operazioni

L'addio di Vladimir Golemic potrebbe portare all'arrivo di un difensore centrale. Nella città calabrese in questi giorni è presente lo svincolato Luca Marrone, reduce dalla parentesi al Monza, ma al momento un suo ritorno in rossoblù rappresenta solo un' ipotesi.

In uscita rimarrebbe il portiere Paolo Branduani, così come l'attaccante Augustus Kargbo.

La prossima cessione intanto potrebbe portare il nome di Gabriele Bernardotto, calciatore seguito da Sorrento e Monterosi Tuscia. In caso di un' offerta importante anche Giuseppe Cuomo potrebbe finire sul mercato.

A rimanere in Calabria sarà invece Alessio Tribuzzi uno dei calciatori sui quali il tecnico rossoblù vorrebbe puntare per ripartire in questa stagione.

Sulle corsie, come confermato dal Direttore Sportivo Giuseppe Di Bari, potrebbe infine arrivare qualche rinforzo già nei prossimi giorni.