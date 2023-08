Il Crotone, dopo aver concluso il ritiro estivo di Trepidò, sarà impegnati nella giornata di questo sabato 5 agosto nel quadrangolare di Paterno contro Picerno, Potenza e Paternicum. La gara non vedrà la presenza dell'attaccante Augustus Kargbo, ormai fuori rosa. Il calciatore della Sierra Leone avrebbe attirato nelle ultime ore l'attenzione del Cittadella.

Un'altra cessione che sembrerebbe ormai ad un passo è quella del difensore Giuseppe Cuomo al Sudtirol. Nei prossimi giorni sono inoltre attese novità in merito alla Campagna Abbonamenti 2023-2024.

Crotone, offerta per Kargbo

Dopo quattro stagioni tra Serie A, Serie B e terza serie l'avventura in Calabria dell'attaccante Augustus Kargbo sarebbe ormai al termine. Il calciatore, praticamente fuori rosa dal mese di gennaio, è con le valigie pronte. La società rossoblù punterebbe a monetizzare dalla sua cessione a titolo definitivo.

A tal proposito avrebbe effettuato un'offerta concreta negli ultimi giorni il Cittadella. A decidere ora sarà il calciatore, che potrebbe fare ritorno in Serie B dopo una sola stagione di assenza.

La squadra rossoblù torna in campo

Dopo i test contro Aek Crotone (6-0) e Lecce Primavera (2-2), il Crotone scenderà in campo in un quadrangolare a Paterno. Per i rossoblù ci sarà una rosa rimaneggiata, anche a causa dello status di fuori rosa di diversi calciatori messo attualmente sul mercato.

Nel corso di queste settimane il tecnico Lamberto Zauli ha potuto allenare un gruppo ristretto di calciatori, ai quali si è finora aggiunto un solo volto nuovo, quello del centrocampista brasiliano Lucas Felippe. Il quadrangolare di Paterno sarà l'ultimo test estivo prima dell'esordio ufficiale del Crotone in programma il 14 agosto allo Stadio "Zini" di Cremona per la gara dei 32esimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa.

Crotone, le altre operazioni di mercato

La difesa del Crotone cambierà volto, per lo meno al centro del reparto. Dopo l'addio di Vladimir Golemic, ormai ex captano della squadra, i rossoblù saluteranno anche in altro difensore titolare, Giuseppe Cuomo. Per lui dopo un iniziale sondaggio del Vicenza sarebbe giunta un'offerta importante dal Sudtirol, squadra che permetterebbe a Cuomo di tornare a giocare sui campi di Serie B.

Ancora in uscita è poi il portiere Paolo Branduani per il quale si fatica a trovare una squadra. Non dovrebbe invece arrivare in rossoblù il portiere Alexandru Borbei dal Lecce Primavera, anche per la presenza in rosa anche del portiere rientrante Gian Marco Crespi.