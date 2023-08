Per la Juventus questa sarebbe una fase di mercato un po’ delicata. I bianconeri devono cedere sopratutto i giocatori che non sono più al centro del progetto. Al momento, a parte Arthur, nessuno ha ancora lasciato Torino. La situazione, però, potrebbe sbloccarsi a breve. Infatti, la Juventus e il Monaco avrebbero trovato un accordo per Denis Zakaria per circa 20 milioni di euro. Adesso non resterebbe che attendere la riposta del giocatore svizzero. Ma Zakaria non dovrebbe avere troppe remore nell’accettare il Monaco. Anche perché nel principato lo svizzero ritroverebbe Hütter con cui ha già lavorato.

si lavora alle uscite

La Juventus e il Monaco avrebbero trovato un’intesa per chiudere la trattativa per Denis Zakaria. Se arriverà anche il si dello svizzero l’affare andrà ufficialmente in porto. Ma Cristiano Giuntoli sarebbe al lavoro anche per piazzare altri giocatori che sono fuori dal progetto come per esempio Luca Pellegrini e Leonardo Bonucci. Per l’esterno classe 99 si sarebbe riaperta la pista che poterebbe alla Lazio. I bianconeri e i biancocelesti potrebbero chiudere la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 7/8 milioni. Su Pellegrini, però, ci sarebbero anche il Fulham e il Nizza ma la destinazione Lazio sarebbe la più gradita al giocatore. In ogni caso la volontà della Juventus sarebbe quella di trovare quanto prima una soluzione per terzino classe '99.

Anche Miretti potrebbe partite

La Juventus, nella stagione 2023/2024, non giocherà le coppe europee e per questo motivo Massimiliano Allegri non avrebbe bisogno di una rosa troppo numerosa per affrontare solamente il campionato e la Coppa Italia. Dunque, alcuni giovani potrebbero partire per fare maggiore esperienza.

Tra i calciatori che potrebbero lasciare Torino ci sarebbe Fabio Miretti.

Il numero 20 juventino sarebbe finito nel mirino della Salernitana. Il club campano dalla Juventus vorrebbe anche Hans Nicolussi Caviglia e Facundo Gonzalez. Quest’ultimo nei prossimi giorni sosterrà le visite mediche con la Juventus e poi verrà girato in prestito altrove.

Tra le pretendenti di Facundo Gonzalez ci sarebbe sempre la Salernitana.

In ogni caso il club campano aspetterebbe per i prossimi giorni una risposta della Juventus per Fabio Miretti e Hans Nicolussi Caviglia. I bianconeri presto potrebbero dare il via libera per la cessione in prestito di questi due giocatori. Anche De Winter dovrebbe lasciare la Juventus per andare in prestito gratuito al Genoa con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni. Dunque, le prossime settimane, tanti ragazzi potrebbero salutare la Juventus per cominciare nuove avventure.