In queste settimane il mercato della Juventus sembra ruotare soprattutto intorno al possibile scambio con il Chelsea tra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku. Ma nelle ultime ore le cose sarebbero leggermente cambiate. Infatti, Cristiano Giuntoli avrebbe dovuto recarsi a Londra per vari incontri di mercato, tra cui quello con il Chelsea.

Ma il direttore sportivo della Juventus avrebbe cambiato i suoi piani poiché Vlahovic per i bianconeri non rappresenterebbe un esubero, e la società sarebbe contenta di tenere il bomber serbo.

La posizione del Chelsea, invece, sarebbe diversa, visto che Romelu Lukaku sarebbe un esubero e gli inglesi avrebbero fretta di cederlo.

Per questo motivo, Cristiano Giuntoli si aspetterebbe che fossero i blues a fare la prima mossa per mettere in piedi questo scambio.

La Juventus non avrebbe fretta

Cristiano Giuntoli, nella sua presentazione come direttore sportivo della Juventus, ha spiegato che Dusan Vlahovic è un giocatore su cui il club bianconero punta con decisione. Il ds ha però aggiunto che, in caso di un'offerta irrinunciabile, verrebbe presa in considerazione. Ma al momento la "proposta indecente" alla Juventus non sarebbe arrivata.

L'unica strada percorribile sarebbe quella che porterebbe ad uno scambio tra Vlahovic e Lukaku. Ma anche in questo caso ci sarebbe un nodo abbastanza grande da sciogliere. Infatti, la Juventus vorrebbe un lauto conguaglio economico che si aggirerebbe sui 50 milioni, mentre il Chelsea vorrebbe spendere meno di 40 milioni.

Dunque, per ora i conti non tornerebbero, e per questo motivo Cristiano Giuntoli avrebbe annullato il suo viaggio a Londra.

La Juventus non avrebbe fretta di cedere Vlahovic e sarebbe anche disposta a tenere il giocatore. A questo punto resta da capire se davvero il Chelsea avrà intenzione di rompere gli indugi, o se i blues preferiranno trovare un'altra soluzione per Romelu Lukaku.

Vlahovic vorrebbe restare

Intanto, in queste ore Dusan Vlahovic si sarebbe esposto sul suo futuro. L'attaccante serbo vorrebbe restare a Torino e proseguire in bianconero. Vlahovic un anno e mezzo fa avrebbe scelto la Juventus per vincere e per consacrarsi nel calcio che conta, e in questo periodo non avrebbe cambiato idea.

Dopo il gol al Real Madrid in amichevole, il bomber serbo ha ribadito che il proprietario della maglia numero 9 della Vecchia Signora è lui.

DV9 non avrebbe chiesto la cessione e, se dovesse andare via, sarebbe solo per volontà della Juventus.

Il suo obiettivo sarebbe quello di trovare quanto prima la forma fisica e avrebbe messo nel mirino la gara del 20 agosto contro l'Udinese. Vlahovic spera quindi di restare alla Juventus e di guidare l'attacco di Massimiliano Allegri alla Dacia Arena.