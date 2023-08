Il Crotone nella mattinata del 21 agosto ha avviato la campagna abbonamenti "Chi vive d'amore" 2023-2024.

L'attenzione della tifoseria calabrese è però rivolta ai possibili acquisti, avendo registrato in tutta l'estate solamente l'arrivo del centrocampista Lucas Felippe dal Giugliano. In uscita ci sarebbe il centrocampista Marco Spina, seguito dal Gubbio. In entrata il Crotone avrebbe messo gli occhi sul difensore Giuseppe Loiacono della Reggina.

Il Gubbio avrebbe voluto Spina

Dopo 35 presenze e 5 reti in prestito al Gubbio il centrocampista Marco Spina ha fatto rientro a Crotone a inizio estate, ma in queste ultime giornate lo stesso club umbro ha cercato di riaverlo in rosa nella nuova stagione, ricevendo però risposta negativa dal Crotone.

A confermare la richiesta agli squali è stato il presidente del Gubbio, Sauro Notari a Il Messaggero. "Stiamo lavorando per riportare Marco Spina. C'è l'accordo con il calciatore, lui vuole tornare, ma il Crotone non intende farlo partire nonostante voglia cambiare ambiente. Ci piace, ha qualità e fantasia, l'intenzione è quella di averlo a titolo definitivo".

Crotone, abbonamenti a gonfie vele

Il 21 agosto ha portato all'apertura della campagna abbonamenti "Chi vive d'amore" che ha visto i tifosi rossoblù rispondere positivamente. Nella prima giornata sono state 257 le tessere rinnovate in fase di prelazione, rispetto alle 200 rinnovate - sempre nel primo giorno disponibile - nella stagione precedente.

Un segnale positivo, forse inatteso, da parte dei tifosi che, nonostante le difficoltà e le delusioni vissute nelle ultime stagioni, vogliono rimanere vicini alla squadra del presidente Gianni Vrenna.

La stessa società ha voluto andare incontro ai tifosi, attuando una politica di prezzi popolari, con promozioni mirate ai giovani e alle famiglie.

Crotone, le possibili operazioni di mercato

Nel corso dell'allenamento congiunto contro il Lamezia Terme il Crotone ha registrato il ritorno in campo del centrocampista Jacopo Petriccione. Per lui, recentemente, si è palesato l'interessamento dell'Avellino.

Verso la cessione l'attaccante Augustus Kargbo per il quale, svanita l'ipotesi Cittadella, si starebbe aprendo la strada che porta al Cesena.

In entrata il prossimo acquisto del Crotone potrebbe arrivare da un'altra squadra calabrese: dalla Reggina sarebbe in procinto di arrivare il difensore Giuseppe Loiacono, che potrebbe svincolarsi a seguito dei problemi legati alla mancata iscrizione in Serie B del club amaranto.