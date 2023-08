L'Inter studia gli ultimi movimenti di mercato per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Dovrebbe in particolare essere a buon punto lo stato della trattativa che porterà Benjamin Pavard dal Bayern Monaco ai nerazzurri dato che entro mercoledì 23 dovrebbe esser formalizzata l'operazione.

Per quanto riguarda l'attacco, potrebbe invece essere ceduto Joaquin Correa che sarebbe finito nel mirino del Torino. L'argentino vorrebbe restare alla Pinetina ma il segnale ricevuto contro il Monza da Simone Inzaghi, che non gli ha concesso neanche un minuto in campo, sarebbe molto chiaro.

Il presidente dei granata Urbano Cairo lo avrebbe così chiesto a Giuseppe Marotta, il quale potrebbe valutare un prestito con diritto di riscatto.

La valutazione del suo cartellino sarebbe di circa 20 milioni di euro ma l'ipotesi del prestito potrebbe essere presa in considerazione dai dirigenti nerazzurri. Questi ultimi avrebbero già pronto il sostituto, si tratterebbe di Alexis Sanchez, pronto a ritornare a Milano dopo essersi liberato dal Marsiglia.

Nel frattempo, l'Inter valuta anche i possibili colpi per il 2024. Nella lista di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio ci sarebbe Alvaro Odriozola che ha il contratto in scadenza nel 2024 e che potrebbe essere un colpo a parametro zero se non dovesse essere rinnovato il contratto di Juan Cuadrado.

Odriozola potrebbe agire nella difesa a quattro da terzino ma anche come fluidificante come quinto.

Vicina la fumata bianca per l'approdo di Pavard a Milano

L'Inter e il Bayern Monaco avrebbero trovato l'accordo per il trasferimento di Benjamin Pavard. L'operazione dovrebbe concludersi sulla base di circa 30 milioni di euro, una cifra abbastanza onerosa per un profilo che ha il contratto in scadenza nel 2024.

Fondamentale sarebbe stata la volontà del ragazzo che potrebbe effettuare le visite mediche nelle prossime ore.

Un nuovo calciatore per la corsia destra, Correa in uscita

Per il 2024 potrebbe invece arrivare un nuovo terzino. A gennaio 2024 si potrebbero intensificare i contatti per Alvaro Odriozola che non sarebbe un calciatore centrale per il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Marotta e Piero Ausilio studiano il colpo a parametro zero e sarebbero pronti a chiudere l'operazione già nella prossima sessione di mercato invernale.

Correa potrebbe infine lasciare la Pinetina nelle prossime ore. Il Torino lo avrebbe chiesto con insistenza e sarebbe disposto a prelevarlo in prestito con diritto di riscatto. I nerazzurri preferirebbero però cederlo a titolo definitivo: sulle tracce dell'ex Sampdoria ci sarebbero anche squadre estere come Betis Siviglia, che milita in Liga, e Bournemouth. Se dovesse uscire Correa, si potrebbe puntare sul ritorno di Alexis Sanchez.