Dopo alcune giornate di calma piatta il mercato estivo del Crotone inizia a cambiare marcia. Nel corso dell'allenamento congiunto contro l'F.C. Lamezia Terme svolto quest'oggi al Centro Sportivo Antico Borgo (match terminato 0-0), sono infatti giunte alcune interessanti indicazioni.

In primo luogo il ritorno in campo del centrocampista Jacopo Petriccione, a inizio anno fuori rosa perchè dato come sicuro partente e adesso probabilmente reintegrato dato l'impiego odierno.

In seconda battuta prendono finalmente quota alcuni nomi in entrata, su tutti Tomislav Gomelt, già in passato a Crotone, e Vinicius, elemento che in passato ha vestito la maglia della Lazio, entrambi provati nel test di oggi proprio per capire se ci siano i margini per un tesseramento.

Rimane sempre viva poi la pista che porta allo svincolato Luca Marrone, che tra l'altro ha trascorso parte delle vacanze in città, mentre appare complessa quella che condurrebbe ad un ritorno di Simy che col Crotone ha giocato in Serie A.

Tribuzzi e Spina incedibili

Tra i calciatori che hanno ricevuto offerte nelle ultime giornate ci sono due dei centrocampisti della rosa crotonese. Si tratta di Alessio Tribuzzi e Marco Spina. Il primo è sempre seguito dal Pescara che avrebbe effettuato una richiesta di acquisto che non ha però ottenuto il gradimento della dirigenza calabrese, da qui il no avuto come risposta.

Per Marco Spina si sarebbe invece palesata l'ipotesi di un ritorno al Gubbio, squadra con la quale - in prestito - ha collezionato la scorsa stagione 35 presenze e firmato 5 reti.

Anche qui il Crotone avrebbe per il momento rispedito al mittente la richiesta dei Lupi che avrebbero messo sul piatto l'ipotesi di un acquisto a titolo definitivo dell'ex Vibonese.

Crotone, le altre operazioni

Porte girevoli per il ruolo di portiere. Il Crotone, confermato Andrea Dini, starebbe cercando una squadra per l'esperto Paolo Branduani.

A lui si sarebbe interessato il Lecco. In uscita potrebbe invece giungere alla fumata bianca la cessione dell'attaccante Augustus Kargbo: dopo essere stato vicino alla Spal lo scorso gennaio e al Cittadella nelle scorse settimane per la punta della Sierra Leone il futuro potrebbe essere in bianconero, con la casacca del Cesena.

L'attaccante Nwankwo Simy della Salernitana, grande ex, ha trascorso il Ferragosto a Crotone: il centravanti avrebbe rifiutato offerte dalla Turchia e ricevuto un sondaggio dal Cosenza in Serie B, il suo ritorno nel Crotone sembra difficile anche se non impossibile.