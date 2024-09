Nella serata di giovedì 18 settembre, un incidente stradale ha coinvolto un’auto ibrida in via Reggio, a Crotone. Intorno alle ore 22:20, i vigili del fuoco sono stati allertati per un veicolo che si è ribaltato su un fianco: l'area è stata messa in sicurezza evitando ulteriori complicazioni. Il conducente, che era anche l’unica persona a bordo, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale con lievi ferite. Sul posto sono giunti anche carabinieri e polizia per effettuare i rilievi del caso.

Crotone, incidente senza conseguenze

Un incidente inusuale ha coinvolto una Toyota Yaris Cross Hybrid. Il veicolo, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltato su un fianco mentre percorreva via Reggio. La sala operativa dei vigili del fuoco ha ricevuto la segnalazione alle ore 22:20 e ha inviato immediatamente una squadra sul posto.

Al loro arrivo, i soccorritori si sono trovati di fronte a un’auto ibrida capovolta, con il conducente all’interno. La situazione, potenzialmente pericolosa a causa dell’alimentazione elettrica del veicolo, ha richiesto un intervento attento e rapido. I vigili del fuoco hanno infatti seguito le procedure operative standard (POS) per gestire situazioni simili, prestando particolare attenzione alla batteria ad alta tensione dell’auto.

Messa in sicurezza l’auto ribaltata

Una delle principali preoccupazioni durante l’intervento è stata la gestione della batteria HV (High Voltage) della Yaris Cross Hybrid. Le auto ibride, infatti, presentano specifiche criticità legate alla loro alimentazione elettrica, che può comportare rischi di incendio in caso di incidenti stradali.

Per questo motivo, i Vigili del fuoco hanno utilizzato una termocamera per monitorare costantemente la temperatura della batteria, assicurandosi che non vi fossero rischi di inneschi. Grazie a queste precauzioni, l’incidente è stato gestito senza ulteriori complicazioni.

Gli accertamenti delle forze dell'ordine

L’unico occupante dell’auto, il conducente, è stato estratto dal veicolo dai vigili del fuoco e sottoposto alle cure del personale sanitario del 118, che lo ha trasportato all’ospedale di Crotone con lievi ferite.

Sul posto sono intervenuti anche carabinieri e polizia, che hanno effettuato i rilievi necessari per determinare le cause del fatto di cronaca, ma al momento non è ancora chiaro che cosa abbia portato l’auto a ribaltarsi.