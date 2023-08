Il Crotone dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia Frecciarossa dalla Cremonese (3-1 d.t.s.) riprenderà il 18 agosto gli allenamenti senza l'attaccante Iacopo Cernigoi, ceduto ufficialmente al Rimini.

La tifoseria rossoblù rimane in attesa di qualche volto nuovo, così come il tecnico Lamberto Zauli. In città prosegue intanto la vacanza di Nwankwo Simy e di Luca Marrone, due ex che potrebbero anche tornare a vestire la maglia degli squali.

La cessione di Cernigoi libera un posto

Nelle ultime ore è giunta l'ufficialità del trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante Iacopo Cernigoi al Rimini.

L'ex Feralpisalò saluta gli squali dopo un girone di ritorno fra luci e ombre fatto di 15 presenze e tre reti.

La sua partenze libera un posto nell'attacco rossoblù, che potrebbe vedere anche le cessioni di Augustus Kargbo e di Gabriele Bernardotto.

In entrata intanto circola il nome di Nwankwo Simy. La punta nigeriana della Salernitana è da alcuni giorni nella città calabrese per una vacanza e sarebbe stato avvistato in compagnia dei suoi agenti.

Crotone, c'è anche l'ipotesi Marrone

Anche il difensore Luca Marrone potrebbe tornare al Crotone. Il calciatore, oltre ad essere già in città da diverse settimane, si sta allenando avendo anche nel centro sportivo rossoblù. Per lui c'è da anni un forte legame con la terra crotonese e in questo caso un eventuale ritorno sarebbe favorito dallo status di svincolato, dopo l'esperienza al Monza.

In caso di mancate offerte dalla Serie B il ritorno di Marrino a Crotone potrebbe essere un'idea concreta negli ultimi giorni di mercato.

Crotone, le altre operazioni

Il Crotone dovrà sicuramente attingere al mercato per un nuovo portiere. Oltre al titolare Andrea Dini, in rosa gli squali hanno sia Paolo Branduani che Gian Marco Crespi, ma entrambi sembrano essere destinati alla cessione.

In uscita è anche il difensore Giovanni D'Aprile, reduce da una buona esperienza in prestito alla Roma, oltre a Manuel Nicoletti. A centrocampo rimarrebbe bloccata la cessione di Jacopo Petriccione, per il quale ogni scenario rimane aperto, dal prestito fino alla rescissione. Nel reparto mediano potrebbe partire anche uno tra Thomas Schirò e Theophilus Awua, potrebbero rimanere invece Giovanni Bruzzaniti e Pasquale Giannotti. In questo senso ogni decisione sarà presenza dal tecnico Lamberto Zauli in accordo con la società rossoblù.