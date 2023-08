'Ho guadagnato tanti soldi in vita mia, difendere la porta della Juventus è la più grande sfida che possa avere': ad esprimersi così Wojciech Tomasz Szczęsny, portiere dei bianconeri e della nazionale polacca, che nel corso di un'intervista a TVP Sport ha evidenziato la sua volontà di restare a Torino nonostante le tante voci di un interesse per lui palesato dalla ricca Arabia Saudita.

Sull'estremo difensore bianconero, che ha un contratto col club fino al 2025 a circa 6,5 milioni di euro netti l'anno, ci sarebbe anche l'interesse del Bayern Monaco, chiamato a sostituire Sommer volato all'Inter e a rimpiazzare Neuer fermo per un lungo infortunio.

Szczesny piace al Bayern Monaco e in Arabia Saudita ma lui frena: "Voglio la Juventus"

"Mi vedo con la maglia della Juve addosso proprio ora. Finchè il club mi vorrà resterò qui, lo sottoscrivo. Voglio difendere la porta di questa squadra, non mi interessano le voci che circolano. Sono legato a questo club, rispetto le loro decisioni. Vogliono che io sia qui e difenda la porta della Juventus" ha proseguito il portiere polacco, spazzando dunque via le voci circa un suo addio.

Certo, le sirene arabe si fanno sentire: "I soldi non mi mancano, preferisco sfide come questa alla Juventus. Ho visto che molti giocatori sono andati lì e la cosa non mi sorprende. Credo però che ci siano altre priorità nella vita oltre al denaro".

Chiarita la volontà di restare in bianconero, Szczęsny ha evidenziato quali siano secondo lui le prospettive di questo nuovo anno in bianconero: "Siamo stati esclusi dalle competizioni europee non possiamo farci niente. Avremo più tempo per allenarci e concentrarci sull'obiettivo, non è la fine del mondo per me. Quando giochi più partite non hai modo di recuperare, ora sarà tutto un po' diverso.

Dobbiamo lavorare il più possibile per giocarci l'unico trofeo a disposizione. Questo club è così abituato a vincere che il giorno dopo aver vinto il campionato ti senti affamato di vincere il prossimo. C'è frustrazione per non essere stati in grado di avere successo di recente. C'è motivazione per tornare a lottare per gli obiettivi più alti".

Giuntoli e la volontà del portiere bianconero

Se da un lato dunque appare appurato come Szczęsny desideri restare a Torino, dall'altro il Ds Cristiano Giuntoli 'non guarda in faccia' nessuno. Quest'anno non esistono calciatori incedibili e se arrivasse un'offerta dai 20 milioni in su il club ci penserebbe anche per liberarsi del ricchissimo ingaggio del portiere polacco. In caso di addio sarebbe corsa a due tra Marco Carnesecchi, di proprietà dell'Atalanta e reduce da due stagioni in prestito alla Cremonese, e Gianluigi Donnarumma, che a Parigi non riesce proprio ad ambientarsi.