Il Calciomercato della Juventus passa anche dal lavoro che Cristiano Giuntoli sta facendo per cercare di piazzare i vari esuberi presenti in rosa. L’esigenza di alleggerire il monte ingaggi e contemporaneamente di muoversi negli ultimi giorni di campagna acquisti alla ricerca di qualche colpo last minute, potrebbero spingere la dirigenza bianconera a valutare nell'eventualità anche alcuni scambi.

Filip Kostic, Leonardo Bonucci e Moise Kean, sono i nomi dei giocatori che nelle prossime ore potrebbero essere al centro di alcune trattative prima della chiusura del calciomercato.

Sul serbo e sul centrale azzurro pare ci sia l’interesse di alcune squadre di Serie A, mentre per l’attaccante potrebbe essere inserito in un’eventuale trattativa con l’Altetico Madrid che riguarda Alvaro Morata.

Bonucci e Kostic piacciono alla Roma

Dopo il colpo dell’estate Romelu Lukaku, la Roma starebbe valutando alcune offerte che riguardano i suoi esterni di centrocampo e in particolare quelle per Leonardo Spinazzola. Dopo il grave infortunio, del 2021 il laterale ha fornito un rendimento altalenante e con un contratto in scadenza nel giugno del 2024, è lecito aspettarsi qualche sorpresa da qui alla fine del mercato. Tra i profili seguiti potrebbe esserci anche quello di Filip Kostic. Il giocatore serbo sarebbe l’ideale per il 3-5-2 di Josè Mourinho ma tutto dipenderà dalle condizioni poste dalla Juventus per privarsi del laterale serbo.

Oltre a sistemare le fasce, la Roma avrebbe l’esigenza di trovare un difensore che completi lo slot lasciato libero da Roger Ibañez e avrebbe individuato in Bonucci uno dei profili ideali per sostituirlo. Il centrale juventino sembra godere della stima di Josè Mourinho e porterebbe con sé un’ottima esperienza. Inoltre, L’ex capitano della Juventus potrebbe rilanciarsi anche in ottica Europei 2024, cercando di convincere il nuovo Luciano Spalletti della propria utilità.

La Juve valuterebbe un scambio tra Kean e Morata con l'Atletico

La Juventus vorrebbe regalare Morata ad Allegri. Il tecnico toscano è un grande estimatore dello spagnolo e lo riabbraccerebbe volentieri. Tuttavia, questa operazione è legata alla cessione di un altro giocatore. Quella che al momento è solo una suggestione, potrebbe prendere corpo nelle ultime ore di calciomercato e porterebbe a uno scambio tra Kean e il giocatore spagnolo. In particolare, l’Atletico Madrid valuta il cartellino di Morata circa 21 milioni di euro, mentre l’azzurro viene valutato circa 30 milioni di euro dalla dirigenza bianconera.