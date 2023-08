Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus e la Roma potrebbero discutere per una doppia operazione che coinvolgerebbe Leonardo Bonucci e Filip Kostic.

In alternativa per la difesa la società giallorossa sognerebbe Sergio Ramos, stopper spagnolo che si è svincolato dal PSG.

Juventus: Kostic e Bonucci in uscita, la Roma pensa al doppio innesto dai bianconeri

La Juventus avrebbe messo sul mercato Leonardo Bonucci e Filip Kostic e la Roma cercherebbe sia un difensore centrale da aggiungere alla rosa, sia un esterno sinistro. Queste premesse potrebbero dunque far nascere negli ultimi giorni di mercato una trattativa che porterebbe le due società a un'operazione last minute: per quanto concerne Bonucci - ormai ai margini del progetto tecnico della Juventus - il suo nome circolerebbe sui tavoli di Trigoria ormai da qualche giorno.

Pinto e Mourinho ci starebbero pensando, soprattutto perché la Juve lascerebbe andare Bonucci praticamente a titolo gratuito e lo stesso calciatore pur di trasferirsi nella Capitale potrebbe ridursi l'ingaggio dai 6.5 milioni di euro attualmente percepiti a Torino ai 2.5 milioni di euro. Su Bonucci comunque ci sarebbero forti anche la Lazio di Maurizio Sarri e Claudio Lotito ed il Genoa di Alberto Gilardino.

Sicuramente più complicato invece sarebbe il discorso per Kostic: nonostante il laterale sinistro abbia perso delle posizioni nelle gerarchie di Massimiliano Allegri (che a oggi gli preferirebbe il giovane Andrea Cambiaso), la Juve non vorrebbe cederlo alle condizioni che la Roma avrebbe chiesto, vale a dire un prestito con diritto o obbligo di riscatto fissato a 15 milioni.

Inoltre la società bianconera non gradirebbe vendere un calciatore delle potenzialità di Kostic a una diretta rivale, motivo per il quale il laterale serbo potrebbe più probabilmente raggiungere un club all'estero, in Premier League o in Bundesliga.

Roma, in difesa l'alternativa a Bonucci potrebbe essere il sogno Sergio Ramos

La Roma, in alternativa a Bonucci, per la difesa starebbe sondando anche altri nomi tra cui spunterebbe quello di Sergio Ramos: l'ex centrale del PSG a oggi svincolato a parametro zero, piacerebbe alla dirigenza giallorossa che dopo Romelu Lukaku sognerebbe di assestare un altro colpo di livello internazionale.

Sergio Ramos però, oltre a essere osservato dal Galatasaray, chiederebbe uno stipendio importante, da almeno 6 milioni di euro stagionali. Probabilmente troppi per una società che deve fare i conti con un Financial Fair Play pressante.