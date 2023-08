Prosegue la politica di valorizzazione dei giovani in casa Juventus.

Così si spiega la promozione in prima squadra di Kenan Yildiz, il talento classe 2005 che ha stregato Massimiliano Allegri nel pre campionato per le proprie doti tecniche. Il tecnico livornese lo ha già fatto esordire in Serie A e lo considera a tutti gli effetti un componente della sua batteria di attaccanti, a conferma di ciò sono già due su due gare i gettoni di presenza totalizzati dall'ex Bayern Monaco. A stretto giro il club ha così deciso di blindare il ragazzo raggiungendo un accordo per il rinnovo fino al 2027.

Manca solo l'ufficialità, ma l'accordo è ormai stato formalizzato.

Venendo invece al mercato in uscita, nelle ultime settimane si è molto parlato di una possibile cessione di Filip Kostic ma a questo punto appare molto complesso che l'esterno possa partire così a ridosso dalla fine della sessione estiva.

Mercato quasi chiuso per la Juventus

In queste ultime ore di Calciomercato la Juventus non dovrebbe produrre alcun significativo movimento.

Cristiano Giuntoli è riuscito a confermare tutti i big della rosa come Federico Chiesa, Dusan Vlahovic e Gleison Bremer è in più si è arrivati al rinnovo di Adrien Rabiot, oltre a questi movimenti la dirigenza è riuscita anche a cedere diversi calciatori che erano stati identificati come esuberi (l'ultimo in ordine di tempo è stato Marko Pjaca ceduto al Rijeka).

L'unico calciatore rimasto fuori progetto è Leonardo Bonucci, che ha cercato per la seconda volta in poche settimane di essere reintegrato senza successo. Per lui rimangono sempre in piedi le piste Union Berlino, Lazio e Roma.

Discorso diverso per Filip Kostic: la voce 0 alla casella dei minuti giocati ha reso evidente come l'esterno fosse sul mercato, ma a questo punto appare difficile una sua partenza.

Anche lo stesso esperto di mercato Alfredo Pedullà ha confermato la cosa.

L'idea della dirigenza bianconera era quella di cedere l'esterno serbo, che il club valuta tra 15 e 20 milioni di euro, per provare ad operare un ultimo tentativo di affondo su Domenico Berardi, ma le parole del ds Giovanni Carnevali (che ha più volte chiuso la porta all'affare) unite all'ormai praticamente certa permanenza di Kostic riducono allo zero le chance di un cambio di maglia per l'esterno del Sassuolo che il club di appartenenza dovrebbe tornare a convocare a partire dal prossimo match di campionato.