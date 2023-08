La dirigenza del Liverpool starebbe considerando un possibile investimento dell'ultimo minuto nel caso in cui Salah dovesse accettare l'offerta dell'Arabia Saudita per un trasferimento nella Saudi Pro League. Il club inglese starebbe valutando di girare l'eventuale ricavato dalla cessione del giocatore egiziano nell'acquisto di Lautaro Martinez, attaccante in forza all'Inter.

L'idea del Liverpool: Lautaro al posto di Salah

Le offerte dall'Arabia Saudita sembrerebbero aver quasi convinto il giocatore egiziano ad un trasferimento milionario e se dovesse verificarsi questa situazione, il Liverpool avrebbe intenzione di utilizzare il ricavato dalla cessione interamente nell'acquisto di un top player di livello internazionale.

Sulla lista dei preferiti dalla dirigenza inglese, anche su suggerimento dell'allenatore Jurgen Klopp, che seguirebbe il bomber da diverso tempo, sembrerebbe esserci proprio Lautaro Martinez, campione del mondo con l'Argentina ed attuale capitano dell'Inter.

Per i nerazzurri l'operazione non sarebbe nemmeno da considerarsi, soprattutto in questa sessione di mercato ormai giunta quasi al termine, con scadenza il primo settembre alle 20:00; il poco tempo a disposizione per trovare un eventuale sostituto renderebbe di fatto la trattativa impraticabile secondo i vertici nerazzurri, anche di fronte ad un'offerta a tripla cifra, vicina ai 100 milioni di euro.

La situazione dell'attacco dell'Inter

Dopo le prime due giornate di campionato di Serie A i nerazzurri si trovano in vetta alla classifica a punteggio pieno ed il loro bomber Lautaro Martinez è primo tra i cannonieri, con tre centri in due partite, come Osimhen e Giroud, ma senza usufruire di alcun calcio di rigore.

L'attacco dei nerazzurri sembrerebbe al completo, con l'acquisizione di Marcus Thuram e di Marko Arnautovic; inoltre nelle ultime giornate di Calciomercato è arrivato a completare l'attacco anche Alexis Sanchez, giunto a parametro zero dopo il termine della sua esperienza con l'Olympique Marsiglia.

Proprio il club francese ha invece optato per acquisire in prestito con possibile diritto di riscatto le prestazioni di Correa, che da tempo era considerato fuori dal progetto tecnico dei nerazzurri.

L'attacco titolare secondo Simone Inzaghi dovrebbe dunque essere composto da Lautaro Martinez affiancato da Marcus Thuram, con Arnautovic pronto a subentrare nelle seconde frazioni di gioco per aprire le difese che dovessero rimanere serrate dopo gli attacchi nerazzurri.

Più dietro nelle gerarchie sembrerebbe esserci Sanchez, che però potrebbe risultare decisivo a gara in corso.