Gli ultimi giorni del Calciomercato internazionale potrebbero essere animati dal caso Romelu Lukaku.

Dapprima promesso sposo dell'Inter e poi possibile nuovo calciatore della Juventus laddove il tecnico Massimiliano Allegri sponsorizzerebbe da mesi il suo acquisto, adesso il belga sembra vicino alla Roma.

Per settimane ha tenuto banco la trattativa tra Juventus e Chelsea che hanno lavorato allo scambio Lukaku-Vlahovic senza però accordarsi mai sul conguaglio economico: i bianconeri avrebbero voluto 40 milioni di euro, i Blues si sono spinti al massimo fino a 20.

La trattativa non si è mai sbloccata e il belga è rimasto a Londra.

Se per mesi la squadra inglese ha puntato ad una cessione a titolo definitivo, valutando il centravanti 40 milioni di euro, adesso avrebbe aperto all'ipotesi del prestito ed è qui che è subentrata la Roma, con Thiago Pinto volato a Londra per cercare di chiudere l'affare.

Lukaku potrebbe lasciare il Chelsea in prestito

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Romelu Lukaku potrebbe lasciare dunque il Chelsea in prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto. Una possibilità di mercato vantaggiosa per chi vuole investire sul giocatore belga, con la Roma vicina al giocatore e la Juventus ormai certa di dare fiducia a Dusan Vlahovic anche perché non sarebbero mai arrivate le offerte da 80 milioni di euro necessarie per far partire il calciatore.

Il futuro di Lukaku sembra dunque a forti tinte giallorosse ma perchè l'affare vada in porto il Chelsea dovrà accettare di pagare almeno una parte dell'ingaggio da 12 milioni di euro che il calciatore percepisce oggi a Londra.

Mourinho vuole la coppia Dybala-Lukaku

L’eventuale arrivo di Lukaku alla Roma si andrebbe ad aggiungere a quello già definito da parte della società romana che ha prelevato Azmoun, punta di nazionalità iraniana arrivata in prestito dal Bayer Leverkusen.

Il giocatore era stato vicino al trasferimento alla Juventus l’anno scorso, alla fine decise però di accettare l’offerta della società tedesca.

Mourinho ha già chiarito che Azmoun non sarà l'unico rinforzo in attacco, ecco che l'ipotesi Lukaku sembra la più probabile. Il belga andrebbe a formare una coppia di tutto rispetto insieme a quel Paulo Dybala, ex Juventus pure lui, che l'anno scorso ha trascinato i compagni con 17 reti stagionali che non sono però bastate ai giallorossi per centrare la vittoria dell'Europa League, persa in finale contro il Siviglia.